Cosa comprare con la Carta Dedicata a Te (e cosa non si può acquistare)

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova carta acquisti solidale per fare la spesa alimentare (anche con lo sconto). Come funziona, la scadenza e i supermercati che offrono sconti

Sta arrivando la versione 2024 della carta solidale “Dedicata a te”, un bonus spesa che si può usare per comprare alimenti e beni di prima necessità compresi in una lista stilata dal governo. Nei negozi e nei supermercati convenzionati sono previsti inoltre sconti per i possessori della card. La prima novità è la cifra caricata sulla prepagata Postepay, che per quest’anno passa da 382,50 a 500 euro. La seconda è che con questa somma si possono pagare anche carburanti (benzina, diesel, gpl, ecc.) o in alternativa abbonamenti ai mezzi pubblici. La misura riguarda le famiglie con un Isee fino a 15.000 euro e almeno 3 componenti, che non ricevono altri sostegni al reddito. Non si richiede, ma l’Inps individua direttamente chi ne ha diritto e i Comuni pubblicano la lista sotto forma di graduatoria informando i beneficiari. Vediamo allora cosa acquistare con la Carta Dedicata a te e cosa invece non si può comprare.

La lista di cosa si può comprare con la Carta Dedicata a Te 2024 (anche con lo sconto)

L’utilizzo della Carta Dedicata a Te, in consegna a partire da settembre 2024, non prevede dei sovracosti per l’utente e può essere usata per comprare alimenti di prima necessità che fanno parte di una specifica lista definita in un decreto interministeriale. Si utilizza come una semplice carta elettronica di pagamento, avvicinandola al lettore. Ecco l’elenco dettagliato dei cibi che si possono pagare nei negozi e supermercati:

carne (suina, bovina, avicola, ovina, caprina e di coniglio)

pesce fresco

tonno e carne in scatola

latte e suoi derivati (come formaggi, yogurt, ecc)

uova

olio d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

pizza e prodotti da forno surgelati

pasta

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati e surgelati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele

zucchero

cacao in polvere

cioccolato

acqua minerale

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

prodotti con marchio DOP e IGP

La lista degli alimenti che si possono comprare con la Carta Dedicata a te è pubblicata nell’allegato 1 al decreto interministeriale del 4 giugno 2024: il pdf è scaricabile dal sito del Ministero del’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Inoltre nei supermercati convenzionati pagando con la Carta Dedicata a Te si usufruirà di uno sconto del 15%: tra le catene aderenti Coop, Conad, Lidl e le principali insegne della grande distribuzione che fanno capo a Federdistribuzione (tra queste Carrefour, Crai, Despar, Esselunga, Pam, Penny, Sidis).

I 500 euro si possono spendere anche per la benzina o l’abbonamento del bus?

Con la Carta Dedicata a Te 2024 è possibile fare rifornimento, acquistando benzina, diesel, gpl e metano nei distributori distribuiti sul territorio nazionale. Non solo. Le principali associazioni di categoria del settore lo scorso primo agosto hanno sottoscritto una convenzione che prevede uno sconto alla pompa per i possessori della card che la usano per pagare il carburante.

Saranno le stesse imprese a rendere evidenti per gli utenti le riduzioni di prezzo applicate. La lista dei benzinai aderenti allo sconto per la Carta Dedicata a Te sarà pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In alternativa con i 500 euro si può comprare l’abbonamento ai mezzi pubblici (trasporto pubblico locale)

Cosa non si può comprare con la Carta Dedicata a Te

Non si può acquistare tutto ciò che non è specificato nell’allegato al decreto interministeriale. Nella lista degli alimenti e dei beni di prima necessità ad esempio non sono compresi saponi, vini e vestiti: quindi con la Carta Dedicata a Te non si possono comprare detersivi, bagnoschiuma, shampoo, pannolini, tovaglioli, alcolici, sigarette, medicine. Le uniche eccezioni introdotte rispetto all’anno scorso riguardano il carburante, gli abbonamenti al trasporto pubblico locale e i prodotti DOP e IGP (ad esempio salumi e affettati certificati con questi marchi). Non si possono pagare le bollette o prelevare contanti dagli sportelli con la Carta Dedicata a Te.

Attenzione, però. È importante non far “scadere” la card. Per non perdere i 500 euro di bonus spesa, il primo acquisto – anche di piccolo importo – deve essere fatto entro il 16 dicembre 2024. Dopo questa data il saldo sarà azzerato se non saranno state effettuati operazioni di pagamento. La Carta Dedicata a Te si potrà usare poi entro il 28 febbraio 2025 (salvo proroghe da parte del governo). La normativa, i decreti e le convenzioni sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.