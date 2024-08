Carta Dedicata a Te 2024: dove trovare la graduatoria e le liste dei beneficiari

In arrivo 500 euro di bonus spesa e benzina per le famiglie con redditi bassi. Ecco come capire se si hanno i requisiti e si fa parte dell'elenco stilato dall'Inps

In queste settimane i Comuni stanno iniziando a pubblicare le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024 con la relativa graduatoria: la nuova social card, che prevede un bonus spesa e benzina da 500 euro per le famiglie con redditi bassi, sarà disponibile a settembre. Questa somma potrà essere usata, per comprare generi alimentari di prima necessità, ma anche per fare rifornimento con uno sconto ai distributori convenzionati. In alternativa al carburante si potrà usare per comprare abbonamenti ai mezzi pubblici.

Si può richiedere la Carta Dedicata a Te?

Chiariamo subito un dubbio frequente sulla Carta Dedicata a Te: non è possibile richiederla direttamente, ma sono i Comuni a pubblicare la graduatoria in base all’elenco dei beneficiari fornito dall’Inps. L’istituto di previdenza ha individuato i nuclei familiari che rispettano i requisiti della social card, incrociando la propria banca dati con quella delle amministrazioni locali.

Possono godere del sostegno le famiglie con almeno tre componenti, un Isee ordinario in corso di validità fino a 15.000 euro e che non usufruiscono di altri sussidi o sostegni al reddito (come ad esempio il reddito di cittadinanza o la disoccupazione). Di fatto si tratta di una carta prepagata Postepay, nominativa, che dovrà essere ritirata agli sportelli delle Poste una volta ricevuta la comunicazione ufficiale. Per i vecchi beneficiari che non hanno perso i requisiti arriverà una ricarica sulla card consegnata l’anno scorso (vedi sotto). In tutta Italia è prevista l’emissione di massimo 1,3 milioni di carte. Le regole sono state fissate dal decreto interministeriale pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dove trovare le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024

Come già accennato per controllare la graduatoria dei beneficiari della Carta Dedicata a Te che sarà ricaricata di 500 euro dal mese di settembre 2024 sono pubblicate sui siti ufficiali dei singoli Comuni. Per trovare la lista è quindi necessario collegarsi al portale dell’amministrazione locale dove si risiede, trovare la sezione dedicata all’agevolazione e tenere a portata di mano il protocollo DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ossia quella stringa di numeri e lettere che identifica la propria dichiarazione Isee. Le liste dei beneficiari infatti, per questione di privacy, riportano solo questo codice.

Per individuare in modo veloce l’eventuale inclusione nell’elenco il consiglio è quello di usare lo strumento della ricerca automatica che molti programmi mettono a disposizione oppure, da computer, sfruttare la combinazione di tasti Ctrl F (o command F per i Mac).

Come sapere se è tra i beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024

Le liste di chi ha diritto della Carta Dedicata a Te 2024 sono quindi state stilate dall’Inps, mentre ai Comuni spetta il compito di comunicare ai beneficiari le modalità di prenotazione e ritiro negli uffici postali della Postepay. Dunque per sapere se si è in graduatoria ci sono 3 vie:

consultare gli elenchi sui siti dei Comuni

contattare gli uffici comunali

attendere la comunicazione ufficiale.

La mancata inclusione tra i beneficiari dipende dall’Inps (ad esempio perché non si è fatta ancora una dichiarazione Isee aggiornata): per problemi e dubbi sull’assegnazione è necessario rivolgersi all’istituto previdenziale. La distribuzione della Carta Dedicata a Te inizierà a settembre. Per non perdere i 500 euro di bonus, il primo pagamento per beni di prima necessità o benzina dovrà essere fatto entro il 16 dicembre 2024. La somma dovrà poi essere usata entro il 28 febbraio 2025.

Cosa succede se avevo già la Carta Risparmio Spesa?

Chi ha già beneficiato l’anno scorso della Carta Risparmio Spesa (che dal 2024 si chiama “Dedicata a Te”) e possiede ancora i requisiti per il bonus spesa riceverà a settembre una ricarica di 500 euro sulla vecchia card. Se si fosse persa bisognerà rivolgersi agli sportelli delle Poste per un eventuale duplicato.