Carta Dedicata a Te: come verificare il saldo e fino a quando è attiva

È in arrivo la Carta Dedicata a Te 2024, ma come verificare il saldo residuo e vedere la lista dei movimenti per controllare tutti gli acquisti? E cosa fare in caso di furto o se si è smarrito il PIN? Ecco una guida pratica per capire come funziona questa card, che prevede un bonus spesa pari a 500 euro, e fino a quando è attiva per l’acquisto di beni di prima necessità.

Come vedere il saldo della Carta Dedicata a Te 2024

A differenza della “vecchia” Card Acquisti, per la Carta Dedicata a Te 2024 non è previsto un numero verde per attivare il servizio SMS e verificare così il saldo residuo sul proprio cellulare, ma bisogna recarsi fisicamente in un ufficio postale per controllare quanto rimane e la lista dei movimenti. Come succede per le normali carte emesse da Poste Italiane, basterà inserire la Postepay nello sportello automatico (ATM Postamat) e selezionare la voce per vedere il saldo o l’elenco delle operazioni che sono state effettuate. Ovviamente va tenuto a portata di mano il codice PIN.

Cosa fare in caso di PIN errato, smarrito o dimenticato?

Nel caso che il PIN della Carta Dedicata a Te sia stato dimenticato o il foglio che riporta il codice segreto sia stato smarrito, è possibile rivolgersi agli sportelli delle Poste e chiedere un duplicato. Se invece la Carta Dedicata a Te viene rubata, cosa bisogna fare? Prima di tutto va bloccata, chiamando il numero verde 800.210.170 e poi è necessario denunciare il furto alle autorità competenti. A questo punto il titolare potrà richiederne una nuova compilando un modulo in ufficio postale. La nuova Carta Dedicata a Te sarà consegnata solo dopo che Postepay avrà verificato l’effettiva presentazione della denuncia: a quel punto, esibendo un documento di identità, sarà possibile ritirarla e sulla carta sostitutiva sarà trasferito il saldo disponibile.

Quando è attiva la Carta Dedicata a Te e qual è la scadenza

La Carta Dedicata a Te è attiva da questo mese di settembre ed è possibile verificare sul sito del proprio Comune di residenza se si è tra i beneficiari del sostegno. Sono comunque le stesse amministrazioni comunali a comunicare all’utente se fanno parte della graduatoria. I requisiti prevedono un Isee fino a 15.000 euro (aggiornato al 2024) e la presenza in famiglia di almeno tre componenti. Inoltre la misura non è compatibile con altri sostegni al reddito.

Per non vedere azzerato il saldo, la Carta Dedicata a Te deve essere usata per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024 (qui la lista di cosa si può comprare e cosa no). Fatta questa prima transazione, per spendere ciò che resta dei 500 euro ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2025, la data di “scadenza” del bonus. Una volta esaurito il credito, meglio conservare la Postepay: per questa nuova campagna, chi aveva goduto del beneficio già l’anno scorso ha ricevuto adesso una ricarica sulla vecchia carta.