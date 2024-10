Carta Docente 2024/2025: quando sarà attiva?

- Pubblicità -

Dopo un’attesa più lunga del previsto, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha annunciato quando sarà attiva la Carta del Docente 2024/2025 e sarà così possibile generare nuovi buoni acquisto. Con questo “bonus” si possono comprare, nei negozi e sui siti convenzionati, anche libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema.

Da quando sarà attiva la Carta del Docente 2024/2025

Con una nota dell’8 ottobre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha comunicato che la piattaforma web della Carta del Docente sarà attiva dalle ore 14 di lunedì 14 ottobre, quando sarà possibile accedere nuovamente ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher per l’anno scolastico 2024/2025. L’accesso al sito www.cartadeldocente.istruzione.it avviene con le credenziali SPI o CIE.

- Pubblicità -

Come in passato, ci sarà tempo fino al 31 agosto del prossimo anno per spendere il bonus per l’aggiornamento professionale nelle attività convenzionate. Ad esempio per acquistare libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione.

In vista tagli: addio al bonus docenti da 500 euro?

La nota non specifica però la cifra della Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025: nelle settimane scorse il sindacato FLC CGIL ha denunciato il rischio di un taglio del bonus da 500 a 425 euro. Una parte delle risorse (19 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni per il 2025), ha spiegato il sindacato, “saranno utilizzate per retribuire i docenti impegnati nelle attività di tutoraggio nei percorsi di formazione iniziale per l’accesso al ruolo dei futuri docenti”.

- Pubblicità -

Viene poi paventata un’ulteriore sforbiciata fino a 400 euro nel 2027, se non saranno trovate altre risorse per ripianare i 40 milioni di euro preventivati per finanziare i corsi di formazione destinati al “docente stabilmente incentivato”. La FLC CGIL ha anche avanzato la richiesta al Ministero di riconoscere durante l’anno scolastico 2024/2025 i benefici della Carta del Docente anche agli insegnanti precari, in base a quanto sancito da varie sentenze dei tribunali a seguito di diversi ricorsi. Una possibilità che però non è al momento prevista: “L’iniziativa è riservata ai soli docenti di ruolo” si legge sul sito ufficiale.