Bonus docenti 2021: quando arriva e cosa comprare

Torna la “carta elettronica” da 500 euro, ossia il bonus docenti 2021/2022 che gli insegnanti possono spendere per l’aggiornamento e la formazione. È un’iniziativa del Miur, il Ministero dell’Istruzione, che si rinnova da 5 anni, dedicata a maestri e professori di ruolo delle scuole statali, a tempo pieno o part time, ma non ai precari o ai supplenti. Ecco quando arriva e viene accreditato il bonus docenti 2021/2022 e cosa comprare con questa carta docente.

Quando viene accreditato il bonus docenti 2021/2022

Dalla metà di settembre, si legge sul sito ufficiale, viene attivata l’applicazione web “Carta del docente” per gestire i 500 euro di bonus previsti nel periodo 2021/2022. Per accedere sono necessarie le credenziali Spid (qui spieghiamo come richiederle). Al momento però la pagina “crea buono”, che permette di generare un voucher da usare per gli acquisti negli esercizi aderenti e online, non è ancora accessibile agli utenti.

Agli insegnanti che lo scorso anno scolastico non hanno usato tutte le agevolazioni, arriva un “doppio” bonus docenti, che comprende anche i soldi inutilizzati fino allo scorso agosto: accedendo all’applicazione web e consultando la pagina “storico portafoglio” si potrà controllare la cifra da spendere tra settembre 2021 e la prossima estate.

Cosa comprare con il bonus docenti 2021/2022 da 500 euro

Con il bonus docenti 2021/2022 si può acquistare una grande gamma di prodotti per l’aggiornamento e la formazione. Dai libri alle riviste, fino a computer, tablet, cellulare smartphone e software. Inoltre questa carta elettronica può essere usata per pagare corsi di aggiornamento e di qualificazione (online e in presenza) accreditati presso il Miur oppure l’iscrizione all’Università per percorsi accademici legati al proprio profilo professionale.

Ma la lista di cosa comprare con il bonus docenti 2021 è ancora lunga, perché si può usare la carta elettronica anche per l’acquisto di biglietti di musei, mostre, teatro, cinema, spettacoli dal vivo, eventi culturali. Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario registrarsi e fare l’accesso sul portale ufficiale cartadeldocente.istruzione.it e generare un voucher da spendere nei negozi convenzionati e sui siti di e-commerce aderenti, tra cui anche Amazon, E-price e quelli delle principali catene di elettronica e libri.

Ecco la lista completa di cosa si può comprare con il bonus docenti, quando arriveranno i 500 euro per l’anno scolastico 2021/2022, come riportato sul portale ufficiale:

acquisto di libri, testi, pubblicazioni e di riviste utili all’aggiornamento professionale (anche in formato digitale, come gli ebook)

hardware (computer, tablet, ecc) e software (programmi per pc, Mac, app, ecc)

iscrizione a corsi di aggiornamento e qualificazione, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione

iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale

biglietti e abbonamenti per cinema e teatro

biglietti per per l’ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo

altre iniziative coerenti con le attività individuate dal piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione

Quando scade la Carta del docente

Come ogni anno, la scadenza della carta è fissata per il 31 agosto 2021: da quando arriva e viene accreditato il bonus da 500 euro, i docenti hanno quindi poco meno di un anno per spendere i voucher e comprare libri, apparecchi elettronici e via dicendo. Nel caso gli insegnanti riuscissero a consumare tutta la cifra a disposizione, i soldi rimanenti potranno essere usati nel prossimo anno scolastico.