Firenze, il mercatino svuota cantine torna a ottobre 2020

Lo svuota cantine al tempo del coronavirus: durante l’autunno 2020 torna nel quartiere 5 di Firenze, rispettando le norme sul distanziamento e le regole anti-contagio, il mercatino dell’usato gestito dai residenti. Era stato sospeso a causa dell’emergenza Covid e del lockdown, ma in autunno torna, con tutte le precauzioni del caso, per dare la possibilità agli abitanti di mettere in vendita tutto ciò che non serve più.

Mercatino svuota cantine 2020 a Firenze: “Cantine in piazza” nel Quartiere 5

Da sempre un grande successo in tutti i quartieri, il mercato svuota cantine – alias “Cantine in piazza” – torna nel Q5 per recuperare l’edizione primaverile annullata a causa del lockdown.

Quattro le piazze coinvolte nell’edizione autunnale prevista per domenica 11 ottobre 2020 dalle 9 alle 17 (in caso di pioggia verrà rimandato alla domenica successiva). Piazza 1° Maggio, Piazza Dalmazia, Giardini della Bizzarria e giardino di via Morandi, questi i quattro slarghi individuati per riuscire a far entrare le bancarelle garantendo il distanziamento.

Come partecipare al mercatino nel Q5: il bando

Il bando è aperto per chiunque voglia partecipare, a patto che sia residente nel Quartiere 5, mentre per i visitatori, gli acquirenti e i curiosi, inutile dire che non esistono limiti o vincoli di provenienza.

L’unica novità dell’edizione di ottobre è che i posti a disposizione nelle quattro piazze saranno limitati. La manifestazione dunque, molto apprezzata dai cittadini e dagli amanti del brocantage, vedrà partecipare i residenti che si erano già prenotati per la data di primavera nelle piazze 1° maggio e Dalmazia, mentre ha aperto il bando a nuove partecipazioni nelle altre due location.

Chi volesse aderire può cliccare sulla pagina del Comune di Firenze che rimanda al bando. È possibile compilare il modulo anche nella sede del Quartiere 5, Villa Pallini, via F. Baracca 150/p, primo piano. Informazioni allo 055. 2767009 – 7023 – quartiere5@comune.fi.it.