Archiviate le ferie, è tempo di prepararsi per il secondo round dei mercatini “Svuota cantine” del 2019: a Firenze in autunno tornano le bancarelle gestite dai cittadini che mettono in vendita oggetti usati.

Giocattoli, vestiti vintage, libri, fumetti, ma anche gioielli, mobili e piccole occasioni: sono gli ingredienti di questi appuntamenti all’insegna della “seconda mano” del riuso che si svolgono nei 5 quartieri di Firenze e anche nei dintorni della città.

Come partecipare, il bando dei Quartieri

A Firenze i mercatini Svuota cantine hanno nomi diversi a seconda della zona (“Cantine in piazza”, “Scantinando”, “Piazza la cantina”, solo per fare qualche esempio), ma si svolgono sempre due volte l’anno, in primavera e in autunno, e le modalità per partecipare sono le stesse: il Quartiere pubblica un bando, i cittadini fanno domanda e viene stilata la lista in base all’ordine di arrivo. Possono prendere parte ai mercatini i residenti nel quartiere di riferimento, ma non bisogna essere iscritti nel registro delle imprese.

Fino al 13 settembre 2019 è possibile presentare domanda al Quartiere 4 per partecipare a “Svuota la cantina” (tel. 055.27677108, mail [email protected]), mentre c’è tempo fino al 21 settembre per fare richiesta di partecipazione al Quartiere 5 in occasione di “Cantine in piazza” (tel. 0552767023/09, mail [email protected]).

Date dei mercatini svuota cantine a Firenze, autunno 2019

Il calendario autunnale degli Svuota cantine 2019 parte domenica 6 ottobre 2019 quando le bancarelle dei cittadini invaderanno da mattina a sera piazza dell’Isolotto e piazza Pier Vettori (Q4), oltre a via Morandi e ai giardini della Bizzarria (Q5). In via di definizione le date negli altri quartieri (articolo in aggiornamento).

Svuota la cantina a Sesto Fiorentino

Nei dintorni di Firenze uno degli appuntamenti fissi per gli amanti dei mercatini dell’usato è “Svuota la cantina” a Sesto Fiorentino. Anche in questo caso si svolge domenica 6 ottobre. Le iscrizioni per gli “ambulanti fai-da-te” sono aperte dalle ore 9.00 di martedì 10 settembre alle ore 12.00 di giovedì 12 settembre soltanto online sul sito del Comune di Sesto.