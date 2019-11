Torna a per il secondo anno consecutivo Firenze Home Texstyle, la fiera sulle collezioni di biancheria per la casa, tessile per l’arredamento e nautica più importante in Italia, con la partecipazione di alcuni dei più prestigiosi brand su scala nazionale e internazionale.

La mostra, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con Acropoli Srl di Bologna, si svolgerà dall’1 al 3 febbraio 2020 alla Fortezza da Basso, in contemporanea con la XIII edizione di Immagine Italia & Co., anteprima collezioni intimo-lingerie, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Pistoia.

Il pianeta del tessile per la casa e l’hotellerie

Forte del successo dell’edizione scorsa, il salone si presenta ancora più grande e ricco con oltre 11.000 metri quadri di superficie espositiva distribuiti nel Padiglione Spadolini (piano inferiore) ed è rivolto ad un pubblico selezionato di buyer italiani e esteri di department store, concept store, negozi di arredamento, professionisti interessati all’evoluzione degli stili nell’articolato pianeta del tessile per la casa con un’attenzione particolare anche all’hotellerie.

Un ritorno graditissimo per tanti espositori italiani che in passato avevano partecipato in Fortezza a manifestazioni analoghe come Pitti Casa dedicate all’arredamento e interior design.

Tante presenze in Fortezza

Presenti tutti settori del comparto – dalla biancheria per la casa a quella per la nautica, spa fino all’editoria tessile – che vede la Toscana al quarto posto in Italia dopo regioni quali Campania, Lombardia e Veneto con 1.147 imprese su un totale nazionale di 13.836 aziende e l’impiego di 2.304 addetti sugli oltre 23.800 presenti sull’intero territorio nazionale.

In mostra le nuove collezioni, trame preziose tessute con materiali di altissima qualità privilegiando cura del dettaglio, decori raffinati, alta sartorialità e savoire faire made in Italy , capace di reinterpretare il proprio heritage grazie all’innesto di sofisticate tecnologie e nuovo design.

L’ingresso è riservato agli operatori. Il visitatore potrà accedere ad entrambe le mostre utilizzando lo stesso ingresso, accreditandosi in un’unica sessione al desk e visitando così senza limitazioni i due saloni.

Orario di apertura: sabato 1 e domenica 2 febbraio: dalle 9 alle 18 – lunedì 3 febbraio: dalle 9 alle 16.