Librerie indipendenti e dove trovarle: 5 luoghi speciali a Firenze

C’è chi consiglia i libri in base al proprio stato d’animo, chi reinterpreta il mondo dell’edicola e chi propone dei gruppi di lettura. Il mondo delle librerie indipendenti e dei caffè letterari a Firenze è sempre più vitale e, oltre alle ottime selezioni di libri, ogni luogo propone la propria offerta culinaria e culturale con passione e originalità: cucine casalinghe e vegetariane, eventi e incontri dedicati alla letteratura, caffetterie accoglienti e selezioni di vini locali. Ecco una piccola guida alle 5 librerie indipendenti da scoprire tra il centro storico e altri quartieri di Firenze:

Piccola Farmacia Letteraria

Libri per diventare tonici e sciogliere le proprie rigidità, per smuovere montagne e curare le proprie ferite. La Piccola Farmacia Letteraria, nata da un’idea di Elena Molini, propone una catalogazione dei testi in base alle emozioni e ogni libro è accompagnato da un “bugiardino” realizzato dalle libraie e da alcuni psicologi. Si tratta di una guida per il lettore sulla scelta del testo più indicato che contiene indicazioni terapeutiche ed effetti collaterali, un’idea semplice e audace per “cucire su misura2 i consigli di lettura sulla base dello stato d’animo di chi li accoglie.

Piccola Farmacia Letteraria

via di Ripoli 7/R

tutti i giorni, 10–13 e 15:30–19:30

Tra le più giovani e vivaci librerie indipendenti a Firenze c’è L’ORNItorico

L’ornitorinco, un mammifero notturno e semi-acquatico dell’Australia orientale, ma anche una delle librerie più attive culturalmente a Firenze. Aperto da poco più di un anno, lo spazio di via di Camaldoli (vicino Piazza Tasso) si è subito fatto conoscere per i numerosi eventi legati al mondo della letteratura, dell’editoria e della poesia, ma anche per l’atmosfera sincera, accogliente e appassionata. L’ORNItorinco è un luogo di scambio e condivisone, proprio per questo motivo, accoglie anche una zona bar dove potersi fermare a leggere un buon libro davanti a una tazza di caffè o a un bicchiere di vino. Tra le varie attività, ogni mese si riunisce “GOL – Gli Ornitorinchi Leggono”, il gruppo di lettura della libreria, portato avanti dalla proprietaria Lillith Gianelle, che si riunisce il lunedì “per riabilitare un giorno notoriamente infausto”.

L’ORNItorinco

via di Camaldoli 10r

da lunedì a sabato 10:00–13:00 e 15:00–20:00 / domenica 11:00–20:00. Mercoledì chiuso.

Rebus Edicola

“Ti ricordi i pomeriggi passati in edicola a curiosare tra riviste e giocattoli? Non era forse il posto più bello del mondo?”. Rebus nasce con l’intento di rigenerare e valorizzare i servizi dell’edicola in uno spazio ampio che propone davvero di tutto. Oltre agli articoli per gli appassionati della carta stampata e degli oggetti da collezione – magazine e libri, poster e stampe, prodotti di design – è possibile trovare giochi di tutti i tipi, accessori, astucci, agende, quaderni, biglietti e vari articoli della Cartoleria dal mondo. Una sorta di “isola che non c’è” per chi ha voglia di curiosare e reinterpretare il mondo dell’edicola, insieme a Rebus.

Rebus Edicola

via Aretina 116 R

lunedì e martedì 16:00-19:30 / mercoledì 10:00-12:30 /giovedì 15:00-19:30 / venerdì 10:00-19:00. Sabato e domenica chiuso.

Librerie indipendenti con cucina: la proposta di Todo Modo nel centro storico di Firenze

Una libreria ed enoteca nel cuore di Firenze, a due passi da Santa Maria Novella. Le librerie e gli scaffali di Todo Modo accolgono oltre 20.000 titoli – fra testi in lingua, illustrati, classici, novità, saggistica – e non solo. L’enoteca UqBAR, ispirata al celebre racconto di J.L. Borges, offre un’ottima selezione di vini che accompagnano i piatti della cucina di Hiroko, abbinamenti originali dal sapore casalingo, pronti per la consumazione all’interno della libreria o per l’asporto. Anche Todo Modo promuove numerosi eventi e presentazioni di libri, ospitati nei locali ampi e accoglienti dello spazio di via Via dei Fossi.

Todo Modo

via dei Fossi, 15/R

dal lunedì al sabato 10:00-19:30. Domenica 11:00-19:00.

Libreria Brac

Linguaggi e fragranze, arte contemporanea e cucina. Dal 2009, Brac ha adottato la formula “libreria con cucina” ospitando collezioni bibliografiche, testi dedicati all’arte, al teatro, alla danza, al cinema e alla fotografia insieme a un menù caratteristico di pietanze vegane e vegetariane. Si trova nel cuore del centro storico, a due passi da piazza Santa Croce, e l’ampia zona della caffetteria ospita numerosi incontri ed eventi, come le rassegne Arte a parte, S/P/Read e Radiosa.

Libreria Brac

via dei Vagellai 18r

tutti i giorni, 10:00-00:00.