Il mare più bello (e pulito) della Toscana: le spiagge dove andare

In hotel o camping, in villaggi o case di villeggiatura, una delle mete più gettonate per le vacanze estive 2023 è la nostra regione: ma dove andare e quali sono i posti migliori per fare un tuffo nel mare più bello (e pulito) della Toscana? Per rispondere a questa domanda, abbiamo passato in rassegna le principali classifiche dei litorali.

Le spiagge più belle: Maremma, Costa d’argento e Isola d’Elba

La “Bibbia” per chi va a caccia di belle spiagge, acqua cristallina e litorali puliti è la guida “Il mare più bello 2023“, redatta dal Touring Club italiano in base dalle analisi di Legambiente: anche quest’anno la Toscana si piazza al secondo posto in Italia, dietro alla Sardegna, per numero di riconoscimenti di eccellenza (le “cinque vele”) . Il massimo punteggio va a 4 zone: Costa d’argento e Isola del Giglio; Isola di Capraia e Maremma toscana, mentre l’Elba si ferma a quattro vele nel caso di Marciana Marina, tre per le altre località. Il dossier ha passato in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani prendendo in considerazione la pulizia delle acque, ma anche l’attenzione all’ambiente e la presenza di servizi.

Il mare più belle e pulito della Toscana, secondo Legambiente e Touring Club

Entriamo nel dettaglio della classifica. Ecco quindi le località e i posti premiati in Toscana dalla guida al mare più bello d’Italia 2023 del Touring club e di Legambiente:

Castiglione della Pescaia (Maremma Toscana, Grosseto) 5 vele

(Maremma Toscana, Grosseto) 5 vele Isola di Capraia 5 vele

5 vele Capalbio (Costa d’Argento) e Isola del Giglio 5 vele

Sempre per quanto riguarda il mare più bello della Toscana quest’anno tre comprensori turistici vengono promossi e passano da 3 a 4 vele.

Marciana Marina (Isola d’Elba) 4 vele

(Isola d’Elba) 4 vele Magliano in Toscana, Orbetello (Costa d’Argento e Isola del Giglio in provincia di Grosseto) 4 vele

(Costa d’Argento e Isola del Giglio in provincia di Grosseto) 4 vele Follonica, Marina di Grosseto, Scarlino (Maremma Toscana, provincia di Grosseto) 4 vele

Queste le altre zone premiate con 3, 2 e una vela:

Camaiore (Versilia) 3 vele

(Versilia) 3 vele Marina di Pisa, Tirrenia (litorale pisano) 3 vele

(litorale pisano) 3 vele Castagneto Carducci, San Vincenzo (Costa degli Etruschi) 3

(Costa degli Etruschi) 3 Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio (Isola d’Elba) 3 vele

(Isola d’Elba) 3 vele Monte Argentario (Costa d’Argento) 3 vele

(Costa d’Argento) 3 vele Pietrasanta, Viareggio (Versilia) 2 vele

(Versilia) 2 vele Cecina (Costa degli Etruschi) 2 vele

(Costa degli Etruschi) 2 vele Forte dei Marmi (Versilia) 1 vela

(Versilia) 1 vela Bibbona (Costa degli Etruschi) 1 vela

Le spiagge bandiera blu 2023 in Toscana per vacanze sostenibili

Passiamo invece alla Bandiera Blu, una certificazione rilasciata dalla Foundation for enviromental education (FEE – Fondazione per l’educazione ambientale) per la gestione sostenibile del territorio, dall’educazione ambientale alla qualità delle acque. I comuni toscani dove sventolano le Bandiere Blu 2023 sono 19 (una località in più rispetto all’anno scorso) con ben 41 spiagge. La Toscana è terza in Italia per numero di riconoscimenti. Tra i comuni premiati figurano anche Torre del Lago, Castagneto Carducci, San Vincenzo, il Parco Naturale della Sterpaia, Piombino, Marciana Marina all’Isola d’Elba, Rosignano Marittimo, Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Marina di Grosseto, Principina e Orbetello. Qui la mappa delle spiagge bandiera blu 2023 in Toscana.