Partito da Gavinana, Andrea Pacini di strada ne ha già fatta molta: il titolo del suo nuovo brano è “Un salto nel vuoto”, ma per Andrea il salto è tra le braccia del suo pubblico. A soli 21 anni il cantautore fiorentino dimostra di avere le idee molto chiare e una grande determinazione, frutto di chi negli anni ha saputo lavorare per costruire.

“Un salto nel vuoto”, il nuovo singolo di Andrea Pacini

Innanzitutto un solido rapporto col pubblico, e “Un salto nel vuoto” racconta proprio del rapporto che l’artista crea con chi lo ascolta. Come un novello cantastorie, Andrea Pacini spiega la sua idea di arte: “L’artista semplicemente cattura ciò che le persone raccontano, ruba gli episodi di vita vissuta, le storie di tutti i giorni, le emozioni, i sentimenti e le ripropone all’interno dei propri brani. Il pubblico si riconosce in ciò che dico. L’artista – continua Andrea Pacini – non vende soluzioni, ma semplicemente cattura ciò che le persone condividono”. Sembra essere questa la formula giusta.

Andrea traduce in musica i sentimenti e le parole, dipinge il mondo sul pentagramma e si fa portavoce di un’intera generazione che cerca sempre nuovi appigli in una società liquida e in continuo cambiamento: “Mi piace parlare del coraggio che occorre nei momenti bui – dice Andrea – per potersi rialzare e riprendere il cammino sulla via della musica. “Un salto nel vuoto” racconta come la vita dell’artista sia un continuo sacrificio, tra gli alti e i bassi della carriera”.

Il video di “Un salto nel vuoto” di Andrea Pacini”

Un giovane Robin Hood, ma anche un novello Peter Pan. Fiorentino di nascita e di appartenenza, Andrea infatti a soli 21 anni può già vantare un curriculum di tutto rispetto: studia canto moderno con Luisa Piscitelli (sua coautrice) e pubblica tra marzo e dicembre 2018 i suoi primi due singoli “Il mistero del tuo amore” e “Volo da solo”.

I successi

È stato finalista nell’edizione 2017 del Festival del Garda e ha partecipato a radio-tour promozionali in moltissime radio tra cui Radio Bruno, Radio Spazio Blu, Canale 9, Radio Zenith, Radio 4zero3 e molte altre. Con entrambi i singoli è entrato a far parte delle prime posizioni delle classifiche emergenti indipendenti e si è esibito nella tappa del Side Up Tour a Triesen in Liechtenstein.

In particolare, col singolo “Volo da solo” è arrivato alla semifinale nazionale di Area Sanremo 2018. Ha partecipato ad alcune masterclass e seminari ricevendo consensi positivi da addetti ai lavori del panorama musicale italiano e internazionale come Elisabeth Howard, Vince Tempera, Roby Facchinetti, Franco Mussida, Massimo Cotto, Red Canzian, Ghigo Renzulli. Nel giugno 2019 è arrivato in Finale a Emergenza Festival 2019 con la sua rock ‘n’ roll/hard rock band “Droplets”.

Adesso per Andrea Pacini è arrivato il momento di una nuova avventura, “Un salto nel vuoto” al ritmo della sua chitarra elettrica. Un salto che esalta l’anima rock di questo cantautore, un po’ Robin Hood e un po’ Peter Pan, ma con la giusta determinazione di chi crede nei sogni restando fedele alle proprie radici. Raccontando l’amore per la sua arte e il suo pubblico.