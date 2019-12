La Coop di Gavinana compie 15 anni

Il Centro*Gavinana compie 15 anni e festeggia con un cooking show nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre e una vera e propria festa sabato 7 dicembre.

Il taglio della torta di compleanno è in programma per le ore 17 di sabato 7 dicembre, con assaggi e simpatici omaggi per tutti. Previste anche attività per i più piccoli, con animatori e trampolieri.

Coop di Gavinana, i 15 anni del Centro

In occasione del compleanno, tutti i soci che faranno la spesa il 7 dicembre nel Coop.Fi del Centro*Gavinana riceveranno in omaggio la borsa spesa riutilizzabile con il logo della Cooperativa. In occasione del compleanno inoltre al Coop.Fi sarà possibile trovare offerte e promozioni dedicate ai soci, con una selezione di prodotti Fior Fiore.

Oggi, venerdì 7 dicembre, un anticipo di compleanno, dalle 17.30 alle 19, con il cooking show sul cioccolato, che vedrà uno chef professionista cucinare e far assaggiare dolci delizie.