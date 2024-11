Contro il Verona la Fiorentina cerca subito il riscatto

- Pubblicità -

Ci si rituffa subito nel campionato, anche perché poi ci sarà l’ultima sosta per la Nazionale del 2024 e la Fiorentina deve proseguire la striscia di vittorie in serie A. Si gioca allo stadio Artemio Franchi, domenica 10 novembre alle 15. Entrambe in forma, Fiorentina e Verona hanno vinto l’ultima gara in serie A. I viola contro il Torino, il Verona contro la Roma. Palladino spera di recuperare Kean, Zanetti schiererà Tengstedt in attacco.

Le probabili formazioni

Dopo il match perso in Conference League contro l’Apoel Nicosia ci saranno nuove rivoluzioni nella formazione. Raffaele Palladino dovrebbe schierare Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo conferme per Adli e Bove, mentre Richardson dovrebbe essere preferito a Mandragora. Ancora assente Gudmundsson sarà ancora Beltran ad affiancare Colpani. Davanti a tutti dovrebbe tornare a giocare Kean che ha saltato l’impegno europeo.

Paolo Zanetti pensa ad un ballottaggio in difesa. Coppola e Ghilardi si giocano una maglia per affiancare Magnani. Anche sulla trequarti incertezza tra Sarr e Kastanos con Suslov e Lazovic davanti all’unica punta Tengstedt.