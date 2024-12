Dopo lo spavento per Edoardo Bove la Fiorentina torna in campo per la Coppa Italia

- Pubblicità -

Domani la Fiorentina torna in campo per gli ottavi di Coppa Italia, all’Artemio Franchi, contro l’Empoli. Non sarà una partita facile per i calciatori viola, ancora colpiti dalle scene viste domenica pomeriggio nel match poi rinviato con l’Inter per il malore accorso ad Edoardo Bove.

Le condizioni del centrocampista

Il giocatore si trova ancora all’ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono migliorate. Bove ora sta bene ed è apparso sorridente. Entro 24 ore dovrebbe passare dalla terapia intensiva ad un altro reparto. Il giocatore ha fatto una videochiamata ai compagni di squadra e, come ha sottolineato il direttore generale Ferrari “Edoardo ha convinto la squadra a giocare”.

Le probabili formazioni

Dopo quanto accaduto al compagno di squadra Edoardo Bove i giocatori della Fiorentina arrivano alla sfida con l’Empoli con una condizione psicologica non al meglio ma il fatto che il proprio compagno di squadra è fuori pericolo di vita, aiuta. Dovrebbero esserci dei cambi rispetto alla formazione vista nei primi 17 minuti contro l’Inter. Ad esempio, Palladino dovrebbe schierare in porta Terracciano, in difesa potrebbe giocare Kayode con Pongracic ed uno tra Comuzzo e Ranieri. Sulla sinistra spazio per Parisi, in vantaggio su Gosens. A centrocampo, senza Bove e Richardson non ancora al meglio, si giocano una maglia Cataldi ed Adli accanto a Mandragora. Potrebbe trovare posto anche Martinez Quarta come già successo in Conference. Sulla trequarti spazio a Sottil, Beltran e Ikonè, con Gudmundsson pronto a subentrare per rimettere minuti nelle gambe. Davanti spazio a Kouame con Kean pronto ad entrare.

D’Aversa ha tanti infortunati e molte scelte saranno obbligate. A difendere la porta dell’Empoli il giovane Seghetti. In difesa potrebbe giocare Marianucci con Ismajli e Viti. In alternativa Goglichidze. Sulla sinistra Cacace, in mediana spazio all’ex di turno Maleh con Anjorin e Henderson. Sambia agirà sulla destra. In avanti Esposito con Ekong.