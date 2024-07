Fiorentina, il primo acquisto è Moise Kean

Da tempo alla ricerca di un attaccante i viola hanno scelto il giocatore della Juventus per rinforzare il reparto

La Fiorentina inizia la campagna acquisti con un attaccante. Dopo il triennio con Vincenzo Italiano si riparte (quasi) da zero. Già decisi gli addii di Castrovilli, Duncan e Bonaventura la sessione estiva del mercato si è aperta con l’acquisto di Moise Kean, attaccante della Juventus.

L’arrivo dell’attaccante

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale e l’arrivo di Moise Kean, attaccante classe 2000, proveniente dalla Juventus. È il primo colpo di Daniele Pradè per accontentare il nuovo allenatore, Raffaele Palladino, che già a gennaio voleva il bianconero a Monza. Un acquisto (18 milioni complessivi tra parte fissa e bonus) che sta già facendo discutere il tifo gigliato. In primis perché è l’ennesimo affare fatto con i rivali di sempre. Inoltre il giocatore è visto da tanti come l’ennesima “scommessa” fatta dalla Fiorentina.

Gli altri nomi

La società viola sta lavorando su molti fronti. È chiaro che l’attacco è il reparto dove si attendono più innesti e più vendite. Si cerca di piazzare ‘Nzola, fortemente voluto a suo tempo da Vincenzo italiano, è Ikoné. I nomi che si fanno per l’attacco sono quelli di Niccolò Zaniolo, conteso anche dall’Atalanta, e Lorenzo Lucca.