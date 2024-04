Fiorentina in campo per la Coppa Italia

- Pubblicità -

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan la Fiorentina si gioca tutte le chance di qualificazioni europee nella Coppa Italia e poi in Conference League. Gara difficile, mercoledì 3 aprile, alle 21, allo stadio Artemio Franchi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. È l’andata del trofeo che l’anno scorso vide i viola di Vincenzo Italiano arrivare fino alla finale.

Le probabili formazioni

Martinez Quarta non è al meglio e allora Italiano dovrebbe riproporre la coppia di centrali formata da Ranieri e Milenkovic, mentre sulle fasce Kayode e Biraghi. Torna Bonaventura dalla squalifica e dovrebbe giocare con Arthur. Torna anche Sottil dal primo minuto con Belotti, Nico Gonzalez e Beltran a comporre i 4 d’attacco.

Non ci sarà, perché squalificato, Gian Piero Gasperini che continuerà a non avere a disposizione né Charles De Ketelaere, né Scalvini uscito malconcio dalla gara col Napoli. Zappacosta è recuperato e avrà una chance dal primo minuto. Dovrebbero rivedersi in campoanche Lookman e Koopmeiners, partiti dalla panchina a Napoli.