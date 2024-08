Goleada viola a Grosseto

- Pubblicità -

Allo stadio Zecchini di Grosseto la Fiorentina vince (7-2) una partita che ha visto il debutto, in maglia viola, di Colpani, un gol per lui, il giocatore acquistato dal Monza. Intanto il mercato va avanti. Si cerca un portiere mentre è in dirittura d’arrivo la trattativa col Genoa per Gudmundsson. Larrivo dell’islandese faciliterebbe la vendita di Nico Gonzalez. Ma intanto si è giocato un’amichevole interessante per i viola.

Grosseto-Fiorentina

La Fiorentina ha vinto l’ultima amichevole precampionato in casa del Grosseto. Dopo 11 minuti il primo gol. Bianco innesca Pongracic che vince un contrasto e segna l’1-0. Al 15’ Infantino serve un pallone al centro, respinto dalla difesa, segna di potenza Kouame il 2-0. Al 30’ errore di Christensen che esce a vuoto e Boiga realizza il gol per il Grosseto. È il 2-1. Dopo due minuti c’è un lancio dalla difesa per Kouame che scatta in velocità e sigla il suo secondo gol della serata. Al 38’ Fortini serve dalla sinistra Kayode che, da due passi, non sbaglia e sigla il quarto gol per i viola. Al 44’ Kouame scatta da solo e appoggia per Colpani che insacca a porta vuota e firma il suo primo gol in maglia viola. È il 5-1. Nel secondo tempo cambia poco. Al 55’ Bianco lancia da sinistra Kouame, che dribbla mezza difesa del Grosseto e segna la sua personale tripletta. Al 62’ il Grosseto accorcia: Sabelli serve il neo entrato Senigaliesi che calcia di potenza per il 6-2. Al 75’ la Fiorentina chiude il match con Fortini che va alla conclusione centrando la traversa, sul rimpallo poi spedisce il pallone in porta neo entrato Rubino.

- Pubblicità -

Conference League

Intanto sono state sorteggiate le possibili avversarie della Fiorentina nel play off di Conference League. Si tratta dell’FC Ararat-Armenia e del Puskas Akademia FCm squadra ungherese. Il Fowtbolayin Akowmb Ararat-Armenia meglio noto come Ararat-Armenia, è una società calcistica armena con sede nella città di Erevan. La Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia meglio nota semplicemente come Puskás Akadémia, è una società calcistica ungherese con sede nel villaggio di Felcsút, squadra giovanile del Videoton. Le due formazioni si affronteranno l’8 e il 15 agosto e la vincente scenderà in campo contro la Fiorentina il 22 e il 29 agosto, con la sfida d’andata che si giocherà al Franchi di Firenze.