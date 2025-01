Il Napoli sbanca al Franchi. Fiorentina sfortunata

- Pubblicità -

Nel Napoli mancavano Kvara, Buongiorno e Politano ma Antonio Conte aveva l’asso nella manica con Neres che segna la prima rete. Poi nella ripresa rigore di Lukaku e gol di McTominay. La Fiorentina è sfortunata. Recrimina su una rete di Kean annullata e su un paio di occasioni da rete neutralizzate da Meret. Il Napoli è una squadra concreta. Non sbaglia mai quando riesce ad arrivare davanti a De Gea ed è campione d’inverno. Raffaele Palladino incassa la seconda sconfitta interna (dopo quella con l’Udinese) di fila. Torna a schierare la difesa a tre e un centrocampo che viene sempre superato dai giocatori di Antonio Conte. I giocatori della Fiorentina mostrano stanchezza e Palladino stravolge tanto. Fuori Gosens, Colpani e Gudmundsson. Fuori anche Cataldi che entra solo negli ultimi minuti e schiera Parisi, Moreno, al debutto assoluto, e Mandragora. Conte sceglie Spinazzola alto a sinistra.

La partita

La Fiorentina parte bene all’8’ ci prova con Dodo che però calcia male. Al 15’ segna Lukaku che però è in fuorigioco. Al 22’ Rrahmani ci prova di testa ma non è preciso. Al 29’ Neres riceve da Lukaku e salta la difesa viola e segna il gol del vantaggio del Napoli. La Fiorentina reagisce al 35’ con Kean, su cross di Parisi, ma la rete è annullata in quanto dopo aver controllato il pallone col petto cade lo tocca anche col braccio. Dopo tre minuti ci prova Mandragora ma Meret respinge.

- Pubblicità -

Il secondo tempo riparte con il Napoli ancora protagonista. Al 53’ Moreno stende in area Anguissa. Per l’arbitro Manganiello è rigore che Lukaku realizza per il 2-0. La Fiorentina cerca la rete con Mandragora che colpisce dal centro dell’area ma Meret effettua ancora una grande parata e si salva anche sulla ribattuta di Beltran che finisce sulla faccia di Rrahmani. Al 58’ Dodo si fa rubare palla da Anguissa, beffa anche Comuzzo e serve McTominay che non sbaglia e fa 0-3. Dopo poco ci prova anche Sottil ma il pallone finisce fuori.

Servizio fotografico di Tiziano Pucci 1 di 14

L’allenatore

Sconsolato Raffaele Palladino. “Questo risultato è difficile da accettare. I ragazzi meritavano qualcosa in più per come hanno giocato. Degli arbitri non parlo. Gli errori fanno parte di questo gioco. Non li ho visti nemmeno, non posso commentarli. Abbiamo approcciato bene questa gara contro una grande squadra. Il Napoli – continua l’allenatore viola – ha meritato la vittoria, è stato più cinico di noi e ha sfruttato ogni nostro minimo errore. La partita era stata preparata correttamente, eravamo partiti bene. Nella parte centrale, però, hanno avuto loro il pallino del gioco. Nel secondo tempo mi dispiace di aver concesso il terzo gol: ci ha tagliato le gambe. Sono partite che fanno crescere. Dobbiamo migliorare e analizzare, ed è un compito mio analizzare ogni minimo dettaglio che non stiamo facendo bene. Abbiamo tanti giovani, dobbiamo resettare e pensare alla prossima gara”.