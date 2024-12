Incroci in Juventus-Fiorentina. Kean sfida la sua ex squadra

- Pubblicità -

Fine d’anno con una delle side più attese dal popolo viola. A Torino, domenica 29 dicembre (alle 18) si sfidano Juventus e Fiorentina. I viola sono reduci dalle due sconfitte consecutive contro Bologna e Udinese, la Juventus ha stentato ma adesso ha gli stessi punti (31) della Fiorentina. È uno scontro diretto. È una sfida per l’Europa. Tanti gli ex della gara, da Nico Gonzalez a Moise Kean, ma anche Dusan Vlahovic, che finora non ha mai segnato contro la sua ex squadra.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino avrà tutti a disposizione, a parte Edoardo Bove. Spazio quindi alla formazione titolare, con De Gea tra i pali. In difesa rientra Dodo dalla squalifica, a completare il reparto Ranieri, Comuzzo e Gosens. Possibile l’innesto di Pongracic se Palladino deciderà di far riposare uno tra Comuzzo o Ranieri. Al centro del campo si va verso la riconferma di Cataldi e Adli. Sulla trequarti l’unico ballottaggio è quello tra Beltran e Sottil: uno dei due giocherà insieme a Gudmundsson e Colpani. Davanti è confermato l’ex di turno Moise Kean.

- Pubblicità -

Thiago Motta deciderà solo poco prima della gara su Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo, non ancora al meglio. In porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso. In mediana Thuram con Locatelli. Sulla trequarti il dubbio è proprio l’ex Nico Gonzalez. In alternativa Koopmeiners o Mbangula, con Conceicao e Yldiz. Davanti spazio a Vlahovic.