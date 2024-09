La Fiorentina a caccia della prima vittoria a Bergamo

- Pubblicità -

Dopo la sosta per le partite delle Nazionali torna la serie A con la quarta giornata. La Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria dopo i tre pareggi consecutivi. Palladino è chiamato all’impresa contro una squadra che ha già perso due gare, su tre contro Inter e Torino. Atalanta – Fiorentina si giocherà al Gewiss Stadium domenica 15 settembre alle 15.

Le probabili formazioni

Non sappiamo se la Fiorentina cambierà modulo. In molti però danno per scontato che, in porta, giocherà De Gea e, in difesa, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi. Il centrocampo vedrà a destra Dodò e l’ex di turno Gosens a sinistra. I tre centrali dovrebbero essere Bove, Cataldi e Mandragora. Con, in alternativa, Adli. In avanti Colpani e Kean che ha segnato anche con l’Italia nella partita contro Israele. Al posto di Colpani potrebbe però giocare Sottil.

Nell’Atalanta Gasperini potrebbe far conto sul ritorno di Zaniolo e di Sulemana che però partiranno dalla panchina. Davanti a Carnesecchi giocheranno Kossounou, De roon e Hien. A destra poi Bellanova ed a sinistra Ruggeri con centrali Pasalic ed Ederson. In avanti con Retegui centrale agiranno Samardzic e De Ketelaere ma potrebbe essere impiegato anche Lookman.