La Fiorentina a Torino per una delle sfide più sentite dell’anno

Gara delicata, come lo sono sempre quelle che vedono di fronte la Fiorentina e la Juventus. La trasferta all’Allianz Stadium non è mai agevole anche perché entrambe le squadre hanno perso l’ultima gara di campionato: i viola contro il Milan, i bianconeri contro la Lazio però poi hanno vinto l’andata delle gare di semifinale di Coppa Italia. La Juve di nuovo contro la Lazio, i viola contro l’Atalanta. Entrambe le squadre cercano un posto in Europa e non possono, dunque, regalare punti all’avversario.

Le probabili formazioni

Dopo la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta Vincenzo Italiano cambierà qualche pedina dal suo undici titolare. Dodo dovrebbe riprendersi la corsia destra difensiva al posto di Kayode e rimanendo sempre in difesa spazio per Martinez Quarta con il ballottaggio tra Ranieri e Milenkovic per una maglia da centrale. In mezzo al campo Arthur e Bonaventura si giocano il posto al fianco di Duncan. In attacco da sciogliere il dubbio tra Sottil e Ikoné per il ruolo di esterno sinistro offensivo. Confermato Nico Gonzalez. Punta sarà ancora Belotti.

Due dubbi per Massimiliano Allegri che potrebbe decidere di puntare su Iling Junior al posto di Kostic come quinto di centrocampo sulla corsia mancina. L’altro dubbio riguarda invece la presenza dal primo minuto di Federico Chiesa che non si è allenato con il gruppo. Scalda i motori il giovane Yildiz. Per il resto si va verso la formazione tipo con Cambiaso a tutta fascia sulla corsia destra e Bremer a guidare la difesa.