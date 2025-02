La Fiorentina batte il Genoa e rimane nel gruppetto di testa

- Pubblicità -

Segnano Kean e Gudmundsson nel primo tempo, poi De Winter, nella ripresa, per il Genoa. La Fiorentina risponde al successo della Juventus sull’Empoli e rimane agganciata alla zona Europa. È la seconda vittoria di fila dopo il blitz dell’Olimpico. Stefano Citterio, che ha sostituito Raffaele Palladino in panchina, in quanto squalificato, conferma più o meno la squadra che ha battuto la Lazio con un centrocampo inedito, dato che mancava Adli squalificato, formato da Folorunsho, Mandragora e Richardson. Patrick Vieira punta su Pinamonti e Miretti. La Fiorentina ha giocato con la nuova, quarta maglia, viola che però diventa nera a metà con calzoncini e calzettoni neri.

La partita

Alla Fiorentina bastano 9 minuti per passare in vantaggio. Punizione di Mandragora e bellissima girata di Kean che, senza guardare la porta, pesca l’angolo al volo battendo Leali per l’1-0. È la tredicesima rete per l’attaccante viola. Al 29’ Gosens crossa al centro per Gudmundsson che tira e batte ancora Leali. Il tiro è deviato leggermente da Vasquez. Prima dell’intervallo Cornet spreca una grande occasione calciando alto dopo un passaggio di Thorsby.

Nella ripresa si vede un nuovo Genoa mentre la Fiorentina si limita a controllare ed a rischiare. Al 55’ De Winter segna il 2-1 sugli sviluppi di un angolo. Palladino sufìggerisce a Citterio di inserire Comuzzo, oggetto del desiderio del mercato autunnale da parte del Napoli. Il difensore aiuta a respingere gli assalti dei liguri. Al 63’ Gosens crossa in area e ci prova Dodo di testa ma la sfera finisce in angolo. Il Genoa va vicino al pareggio ma De Gea respinge il colpo di testa ancora di De Winter. Giovedì i viola recupereranno la sfida con l’Inter e potranno contare sui nuovi acquisti, che daranno una mano vista l’emergenza attuale soprattutto a centrocampo.

L’allenatore

Stefano Citterio commenta il successo sul Genoa. “Questa vittoria è frutto di un grande primo tempo, sono entrati in campo dando tutto sapendo l’importanza della partita per cercare di mettere in difficoltà il Genoa, che arrivava da un periodo di salute. Abbiamo meritato di portarci sul doppio vantaggio in quel momento, in cui stavamo controllando la gara. Davvero una grande prestazione da parte dei ragazzi, ritengo che siano tre punti guadagnati meritatamente. Dobbiamo migliorare sul calo nel secondo tempo – aggiunge Citterio – e dobbiamo gestire meglio il possesso palla. Loro sono stati bravi nello sfruttare i calci piazzati, che sono una loro qualità, ma alla fine di grandi occasioni ne hanno avute poche. Va sottolineato l’atteggiamento della squadra, che è stata spinta anche dal nostro pubblico, che si dimostra sempre straordinario. Del mercato se ne occupa la società, loro sanno cosa devono fare. Nonostante tutte le voci, Comuzzo è stato d’esempio per come ha affrontato la partita oggi quando è stato chiamato in causa”. Sono stati presi Ndour e Zaniolo. “Entrano in un gruppo coeso, sicuramente daranno una grande mano quando saranno chiamati in causa. Cataldi, invece, è vicino al rientro, vediamo se riusciamo a recuperarlo per l’Inter”.