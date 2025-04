La Fiorentina cerca il pass semifinale di Conference

- Pubblicità -

Dopo la vittoria di misura (2-1) in Slovenia, la Fiorentina cerca all’Artemio Franchi (giovedì 17 aprile alle 18,45) il passaporto per le semifinali di Conference League, contro gli sloveni del Celje. Chi passa il turno affronterà la vincente della doppia sfida tra i polacchi del Jagiellonia ed il Real Betis Siviglia.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino deve fare a meno di Moreno, Dodô e Zaniolo squalificati e non potrà contare su Pablo Marì e Ndour non inseriti in lista Uefa, oltre agli infortunati Gosens e Colpani. Parisi, seppur non al meglio, dovrebbe giocare a sinistra con Folorunsho dirottato a destra, mentre davanti a De Gea tra i pali si sistemerà il terzetto formato da Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Al centro, con Fagioli dovrebbero giocare Adli e Cataldi con Mandragora e Richardson che però scalpitano per trovare spazio. In avanti, il sacrificato dovrebbe essere Gudmundsson: tandem offensivo pertanto composto da Kean e Beltran.



Il Celje si presenterà con tutti i titolari. Davanti al portiere lusitano Ricardo Silva verranno schierati Nieto, Vuklisevic e Nemanic. In alternativa Tutyškinas e Bejger. Sulle fasce spazio a Karnicnik a sinistra e Matko a destra. Al centro Zabukovnik e Svetlin mentre sulla trequarti dovrebbero giocare Kvesic ed il francese Delaurier-Chaubet con Seslar come principale riferimento offensivo.

L’allenatore

“Siamo molto ambizioni e vogliamo essere competitivi e arrivare più in alto possibile pensando all’Europa, vale per il campionato come per la Conference League. Da qui alla fine ci aspettano tutte finali”. Così Raffaele Palladino ha presentato la sfida contro il Celje.