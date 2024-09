La Fiorentina non sa più vincere. Ancora un pareggio col Monza

- Pubblicità -

Se si considerano le partite di campionato e quelle di Conference League, la Fiorentina, per la prima volta nella sua storia, ha pareggiato tutte e cinque le prime partite stagionali. Contro il Monza c’è stato l’esordio in maglia viola per Robin Gosens che ha esordito segnando la rete del 2-2 al 96’. Un gol non banale, arrivato in pieno recupero, che ha consentito ai viola di evitare una sconfitta che sembrava già scritta. Palladino schiera Gosens fin dal primo minuto con Cataldi poi inserirà anche Bove ed Adli. Tutti arrivati negli ultimi giorni di mercato. Nesta si affida invece all’esperienza di Pessina con Djuric e Daniele Maldini in attacco.

La partita

La Fiorentina fin dalle prime battute mostra i difetti già visti nelle prime partite stagionali. Una difesa a tre troppo disattenta e facilmente perforabile, un centrocampo dove nessuno costruisce ed un attacco che fa fatica a trovare Kean. Al 18’ il Monza passa con Djuric che anticipa Biraghi per l’1-0. Al 32’ fuga di trenta metri di Kyriakopoulos che serve Maldini. Il figlio d’arte segna con un radente angolatissimo su cui Terracciano parte in ritardo. La Fiorentina rischia il 3-0 quando Terracciano devia ancora un tiro di Maldini. Finalmente la Fiorentina si vede con un colpo di testa di Beltran e, al 44’, Kean torna al gol sfruttando una sponda di testa di Ranieri. Si va al riposo con i brianzoli avanti per 2-1.

Nel secondo tempo si registra un colpo di testa mirato male da Kean, su cross di Dodò e un tiro centrale di Ikoné. Proprio al 90’ Turati si salva sulla linea su un colpo di testa di Kean. Al 96’, in pieno recupero, su corner di Adli c’è il colpo di testa di Gosens che pareggia il conto. Un punto a testa ed ora la pausa per la Nazionale.

L’allenatore

Palladino spiega il pareggio col Monza. “I primi 20 minuti sono stati positivi, eravamo in comando. Il problema non è stato l’approccio ma il gol preso subito. Abbiamo cambiato atteggiamento per paura e questo non deve succedere. Siamo stati bravi però. Sotto 2 a 0 non siamo crollati e siamo rimasti in partita fino alla fine. Peccato che il pareggio sia arrivato alla fine, potevamo farlo prima. Bravi i ragazzi e anche chi è arrivato da poco. C’è da migliorare sì e quello è compito mio. La pausa – aggiunge Palladino – arriva al momento giusto, abbiamo cambiato tanto e abbiamo bisogno di tempo per inserire i calciatori nuovi. Senza dimenticare la condizione fisica. Da martedì lavoreremo su tutto. Alla ripresa vedrete una Fiorentina più pronta. Ho una squadra di grande qualità, con giocatori forti. Bisogna lavorare insieme. Nel corso del mercato la società ci ha provato per un difensore, ma non è arrivato. Adesso sono contento della squadra che ho. Non facciamo paragoni con gli anni passati, abbiamo cambiato tanto. Ci serve tempo e pazienza. Il nostro obiettivo è fare bene e dare il massimo. Sono convinto dei valori della mia squadra”.