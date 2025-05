La Fiorentina perde di misura a Siviglia ma rimane in corsa per la finale di Conference

- Pubblicità -

Finisce 2-1 l’andata della semifinale di Conference League tra Betis Siviglia e Fiorentina. Gli spagnoli partono bene e segnano prima con Ezzalzouli e poi con un tiro imprendibile di Antony ma nel finale il gol di Ranieri rimette in corsa la viola. Palladino sorprende schierando Parisi a destra nel trio dei difensori e lascia Kean in panchina dando fiducia a Gudmundsson e Beltran. Pellegrini, tecnico del Betis si affida ad un poker molto forte: Antony, Isco, Cardoso e Ezzalzouli.

La partita

Il Betis parte velocissimo e dopo 7 minuti infiamma il Benito Villamarin. Bakambu scappa sulla destra, sfugge a Comuzzo che sbaglia completamente l’approccio e scarica in mezzo per Ezzalzouli che insacca con un tir che colpisce la parte interna della traversa prima di varcare la linea. La Fiorentina non si abbatte ed al 21’ Mandragora, su cross di Gosens, sfiora il pareggio di testa. Ad inizio ripresa De Gea si supera gettandosi a sinistra per fermare un colpo di testa di Bartra che tutto lo stadio vede dentro. Al 64’ Lo Celso, appena entrato, serve Antony che segna con un gran destro dal limite. È il 2-0 per il Betis. Al 73’ Gosens, dal fondo, crossa per Ranieri che insacca una rete di enorme importanza. Si deciderà tutto a Firenze giovedì prossimo.

L’allenatore

Fiducioso Raffaele Palladino a fine gara. “I primi 10 minuti sapevamo che sarebbero partiti forte, in uno stadio molto caldo. Siamo andati in svantaggio ma non ci siamo scomposti, la squadra mi è piaciuta. Ha giocato con coraggio e personalità, ci sono tanti spunti positivi. Ovviamente ci dispiace per la sconfitta, ma nel secondo gol De Gea mi ha detto che non ha visto partire la palla perché Bakambu ostruisce la visuale ed è vero, era in fuorigioco. Però Antony l’ha messa all’incrocio, prendiamo questo risultato e ci crediamo, vogliamo passare sperando che il Franchi sia il nostro uomo in più”. È rientrato Kean. “Moise ha delle caratteristiche uniche nella nostra rosa. Gud è un palleggiatore, Lucas è una seconda punta, Zaniolo pure, Moise è l’unica prima punta. Nel primo tempo però abbiamo fatto un’ottima partita lo stesso, mentre Moise ha dato fastidio a tutta la loro difesa. Ma tutta la squadra ha fatto una gara coraggiosa, potevamo prendere gol ma anche farlo. Il messaggio che voglio lanciare è che possiamo farcela: hanno grandi campioni, ma vogliamo provarci anche giovedì prossimo”.