La Fiorentina si gioca l’Europa e Budapest

Per adesso tre partite e tre pareggi per la Fiorentina di Raffaele Palladino che adesso è obbligata a vincere in trasferta la sfida di ritorno di Conference League contro la Puskas Akademia per accedere alla fase a gironi del torneo. All’andata i viola erano riusciti a rimontare dopo essere andati, nel primo tempo, sotto di due reti, ma il gol nel finale dei ungheresi ha rovinato la festa. Adesso i viola dovranno pensare solo a vincere per continuare il sogno europeo. Si gioca giovedì 29 agosto alle 21.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino dovrà scegliere i migliori per affrontare una squadra che, a Firenze, non ha brillato perché si tratta ad una partita da dentro o fuori. In porta dovrebbe tornare De Gea, dopo aver lasciato spazio a Terracciano in campionato. La difesa a tre potrebbe essere formata da Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri, con Dodò e Biraghi sugli esterni e Amrabat-Mandragora al centro del campo. In attacco, alle spalle di Kean, spazio a Colpani e Sottil.

Nella Puskas Akademia il tecnico Hornyak confermerà Pécsi in porta e Nagy in attacco. Il Puskas Akademia è partito fortissimo in campionato, vincendo tutte le partite e confermandosi al primo posto in campionato.