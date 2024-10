La Fiorentina soffre ma vince anche a San Gallo

- Pubblicità -

La Fiorentina vince (4-2) la seconda partita di Conference League, la prima in trasferta contro gli svizzeri del San Gallo. È la terza vittoria di fila dopo quelle con Milan e Lecce. Brutto il primo tempo con i viola che faticano a imporre il loro gioco e vanno sotto per la rete di Mambimbi. Poi nella ripresa in 14’ ribalta la sfida, prima di concedere il pareggio ai padroni di casa. Ma con grande carattere i viola vincono. Palladino effettua 9 cambi rispetto alla gara di Lecce confermando solo Adli e Bove. Si rivedono Biraghi, Martinez Quarta, Ikoné, Terracciano in porta, Moreno e tiene in panchina Beltran. Maasen si affida a Ambrosius in difesa ed a Geubbels ed a Mambimbi in attacco.

La partita

Gara che più volte viene interrotta dall’arbitro israeliano Frid per il lancio di fumogeni. Al 22’ il San Gallo va in vantaggio. Peraltro dopo un gol annullato a Kouamè che era in fuorigioco. La rete degli svizzeri nasce da un’intuizione di Quintilla che innesca Mambimbi che segna l’1-0. Al 31’ l’attaccante del San Gallo ci riprova con minor fortuna. Al 40’ il primo tiro viola con Sottil che costringe il portiere Ati-Zigi in angolo. Ci provano poco dopo Quarta di testa e Richardson ma Ati-Zigi para in due tempi.

Nella ripresa la Fiorentina cerca il pari con insistenza ed al 50’ Martinez Quarta, sul corner di Biraghi, sovrasta Vallci, e segna l’1-1. Dopo quattro minuti lancio di Bove per Ikoné che scatta bene e fulmina il portiere ghanese per io 2-1. Al 62’ il San Gallo pareggia. C’è una punizione di Vandermersch che serve Gortler in area il cross per Lukaku che colpisce indisturbato di testa per il 2-2. Al 69’ contrasto tra Beltran e Vandermersch. L’argentino ha la meglio e serve Sottil che passa a Kouamé bravo a trovare a destra Ikoné che sigla il 3-2 e segna una doppietta. Nei nove minuti di recupero Parisi pesca bene Kouamé che colpisce il palo ma è Gosens a metterla dentro segnando il quarto e definitivo gol.

L’allenatore

Raffaele Palladino commenta il secondo successo consecutivo in Conference League. “Abbiamo interpretato bene la partita, con l’atteggiamento giusto. Sapevamo che in casa loro facevano tanta pressione e ci sporcavano le giocate, mancava solo la fluidità di gioco. Nell’intervallo abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato e abbiamo fatto la differenza. Col mio staff ho un approccio scientifico: cinque minuti d’analisi della gara, cinque minuti dove facciamo vedere i nostri errori e cinque in cui diciamo cosa cambiare. Questo – continua il tecnico – è il segreto del nostro cambio di mentalità nell’intervallo. La squadra ci segue ciecamente”.