La Fiorentina torna a giocare in Conference League

Terza stagione consecutiva nella competizione europea. Al Franchi, giovedì alle 21, arrivano i gallesi The New Saints

- Pubblicità -

Dopo due finali giocate e perse la Fiorentina, per la terza stagione consecutiva, giocherà in Conference League. I viola arrivano dopo sei pareggi stagionali in otto partite tra campionato e preliminari europei. La prima avversaria, The New Saints, è la più titolata del Galles, ma occupa la posizione numero 162 del ranking Uefa, e che per tale motivo rappresenta un avversario tutt’altro che irresistibile.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino punta a cambiare molto la squadra, concedendo spazio a chi finora ha giocato meno, anche per preservare alcuni elementi in vista della difficile sfida di domenica, sempre al Franchi, contro il Milan. Non saranno disponibili, perché squalificati, Martínez Quarta, Ranieri e Comuzzo (anche per questo dovrebbero essere aggregati alla prima squadra i due Primavera Kouadio e Baroncelli), e neanche Pongracic. Si potrebbe tornare alla difesa a tre col debuttante Moreno, Mandragora adattato nella posizione di centrale e da capitan Biraghi. A centrocampo spazio per Adli e Richardson, con Kayode e Parisi sulle fasce, mentre alle spalle di Beltrán potrebbero giocare Ikoné e Sottil. In porta ci sarà il ritorno di Terracciano.

- Pubblicità -

The New Saints, allenato da Craig Harrison, è alla prima trasferta italiana nella storia. Squalificato Jordan Williams, la linea difensiva davanti al portiere Roberts dovrebbe essere formata da Daniels, Bodenham, Davies e Redmond. A centrocampo Smith, Dan Williams e Holden, con Brobbel e Bradley sulle corsie esterne. In avanti, come unico riferimento offensivo, ci sarà l’inglese Oteh.