La Fiorentina torna ad Atene per la Conference League

Andata degli ottavi di finale di Conference League e la Fiorentina è di nuovo ad Atene, nello stadio Spyros Louis, questa volta per affrontare il Panathinaikos. Clima non facile sia per la forza degli avversari che per il tifo. Si prevede il tutto esaurito. Il ritorno allo stadio Artemio Franchi giovedì 13 marzo alle 21.

Le probabili formazioni

Palladino dovrà ancora fare a meno di Folorunsho e Colpani, mentre saranno assenti Pablo Marì e Ndour perché fuori dalla lista Uefa. C’è però Moise Kean fra i 21 convocati. Il centravanti rientra dopo il trauma cranico riportato dieci giorni fa durante la partita di campionato a Verona, mentre non ci sarà Yacine Adli. L’ex centrocampista del Milan pur rientrato in gruppo da qualche giorno dopo l’infortunio alla caviglia non è partito con i compagni per motivi precauzionali: dovrebbe tornare per la trasferta di domenica a Napoli. Aggregati al gruppo dei convocati i giovani Baroncelli, Harder e Caprini. Dubbio tra chi giocherà in porta. Il favorito è Terracciano. In difesa Ranieri, Pongracic e Comuzzo. A centrocampo Fagioli partirà titolare a meno di sorprese, insieme a Mandragora e uno tra Cataldi e Richardson. Sulle fasce spazio a Dodo e Gosens. In avanti, come accennato, torna Kean. Zaniolo è in vantaggio su Gudmundsson per affiancarlo.

Nei greci, allenati dal portoghese Rui Vitoria, giocherà l’ex viola Dragowski. Davanti a lui Mladenovic, Ingason, Schenkeveld e Kotsiras. Il centrocampo sarà composto da Cerin e uno tra Siopis e Maksimovic. In attacco troviamo l’ex Sassuolo Djuricic insieme al brasiliano Tete. Come punta centrale l’ex Verona Swiderski o, in alternativa, Ioannidis.