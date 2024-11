- Pubblicità -

Con qualche fatica di troppo ma la Fiorentina torna alla vittoria anche in Conference League. Un successo (3-2) contro il Pafos grazie alla prima rete stagionale di Kouame, all’autogol di Goldar ed al gol di Martinez Quarta, schierato a centrocampo. Per i ciprioti segnano Jairo e Jajà. Dopo la sconfitta di Nicosia, i viola adesso hanno 9 punti nel girone europeo. Raffaele Palladino conferma Kouame come centravanti di Coppa e alle sue spalle il trio Ikoné-Beltran-Sottil. A centrocampo con Mandragora c’è Martinez Quarta. In difesa Dodo, Comuzzo e Pongracic. Per il Pafos il tecnico Juan Carlos Carcedo schiera in attacco Jairo con Dragomir. Correia a destra e Tankovic a sinistra.

La partita

Fiorentina subito arrembante e dopo 4 minuti ci prova Kouame ma calcia a lato sull’angolo battuto da Mandragora. Al 12’ ci prova il Pafos con Sunjic che tira alto sopra la traversa. Al 23’ Jairo supera Comuzzo ma viene fermato da Pongracic. Al 38’ Koaume sblocca la gara grazie anche ad un rimpallo. È il primo gol stagionale col quale si va all’intervallo.

Nella ripresa la Fiorentina trova subito il raddoppio al 52’ grazie ad un autogol di Goldar che devia in rete un cross di Sottil. Il Pafos accorcia. Bruno scappa a Parisi e serve Jairo che insacca per il 2-1. Al 72’ è Quarta a segnare la terza rete su assist di Kayode. All’87’ Jajà, appena entrato, accorcia ancora le distanze per il 3-2 finale. La Fiorentina giocherà ancora in casa contro il LASK e poi sarà in trasferta contro il Vitoria Guimaraes. L’obiettivo è entrare nelle prime otto per evitare i play off di qualificazione a febbraio.

L’allenatore

Raffaele Palladino commenta così la vittoria: “È stata una vittoria di gruppo. Non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata che aveva sempre vinto in trasferta. Abbiamo dimostrato un’ottima concentrazione e un ottimo spirito. Martinez Quarta come centrocampista sapevo che potesse fare bene. Si mette sempre a disposizione. Hanno fatto bene anche Sottil e Pongracic alla prima da titolare. Ho dei ragazzi fantastici. Possiamo crescere ancora tanto sotto tutti i punti di vista. Sulla partita di domenica contro l’Inter – conclude Palladino – sono convinto che dobbiamo viverla con leggerezza e dare tutto quello che abbiamo”.