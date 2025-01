La Fiorentina torna alla vittoria battendo la Lazio

- Pubblicità -

La Fiorentina aveva vinto nella partita di andata ed ha vinto anche all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Una gara sofferta. Bene i viola nella prima mezz’ora poi nel secondo tempo tanta Lazio che cerca di recuperare i due gol di svantaggio ma gli uomini di Palladino con scaltrezza e un po’ di fortuna riescono a portare a casa tre punti fondamentali. Bravissimi Adli e Beltran a segnare le reti, ottimi, sulle fasce Dodo e Gosens. Palladino schiera Pongracic per far riposare Comuzzo e prova in avanti Gudmundson per aiutare Kean. Baroni si affida, soprattutto, a Pedro e Guendouzi.

La partita

Un grande primo tempo e tanta sofferenza nel finale per la Fiorentina che torna a vincere dopo sei turni nei quali aveva collezionato quattro sconfitte e due pareggi contro le due squadre di Torino. I viola consolidano il sesto posto, salendo a 36 punti (3 in meno della Lazio quarta) con una gara in meno. Primi trenta minuti da “vecchia” Fiorentina. Dopo 11 minuti Marusic perde palla e Beltran serve Gosens che, dal fondo, mette in mezzo per Adli che si coordina bene e al volo batte Provedel per l’1-0 viola. Al 17’ un colpo di testa di Beltran, servito dal fondo da Dodo porta a due le reti per gli uomini di Palladino. Poco dopo Guendouzi prova a dare una scossa alla Lazio, ma la sua conclusione è respinta da Mandragora. Al 34’ sponda di testa di Kean e rovesciata di Gudmundsson che colpisce il palo. Si va al riposo con la Fiorentina avanti di due gol.

- Pubblicità -

Nella ripresa si vede molto di più la Lazio. Gli uomini di Baroni son più intraprendenti e la Fiorentina è costretta a chiudersi. Dia colpisce un palo con De Gea impreciso nell’occasione. Proprio allo scadere Marusic trova la rete del 2-1 su una mischia in area e, poco dopo, ci riprova con De Gea bravo nell’occasione a parare in calcio d’angolo. Proprio al 98° Pedro colpisce il palo interno con la palla che danza sulla linea ed esce fuori. La Fiorentina si salva e torna al successo.

L’allenatore

Sui canali social della Fiorentina si legge: “A fine partita il Presidente Commisso si è complimentato con il Mister per lo spirito e la grinta che la squadra ha messo in campo stasera. Il Mister ha voluto ringraziare il Presidente per l’affetto e la vicinanza in queste settimane. Grandi complimenti anche a tutto il gruppo”. Felice Raffaele Palladino. “In tutta la prestazione c’è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto ciò che è stato scritto in questo mese è falso. Si parlava di un gruppo disunito, critiche assurde – ha spiegato l’allenatore della Fiorentina – ma oggi abbiamo dimostrato grande personalità, sono felice. I ragazzi meritavano questa vittoria, la dedichiamo a noi stessi. Perché ripeto, sono state dette e scritte cose false, su un gruppo fantastico e che lavora ogni giorno con grande motivazione. Abbiamo messo dentro cuore e carattere”. Il miglior in campo è stato Lucas Beltran. “Lui si è un po’ adattato in quella posizione, ma è fantastico. È un jolly, dà tutto in ogni posizione. Ha lo spirito argentino che mi piace tantissimo. Ma lo fanno tutti, oggi c’era bisogno che Beltran facesse quel tipo di lavoro e ha fatto una grande prestazione. Per me lui è un sottopunta, quasi una mezzala di movimento”. L’arrivo di Folurunsho ha compensato la gravissima perdita di Bove. “Perdendo Edoardo ci sono mancate caratteristiche importanti. Le abbiamo ritrovate in Michael, ci ha portato grande energia e spessore fisico. Lo posso usare a destra, a sinistra e in mezzo. Ci serviva, è vero, ma oggi i complimenti vanno a tutta la squadra. A Pongracic che era fuori da tanto tempo, a tutti che hanno difeso e attaccato insieme. La squadra si meritava questa soddisfazione”.