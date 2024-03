La Fiorentina torna in campo contro il Milan

- Pubblicità -

Dopo la lunga pausa dovuto alla morte del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, lo scorso 19 marzo, e la mancata sfida in trasferta contro l’Atalanta, precedenti gli impegni della Nazionale la squadra viola torna in campo sabato 30 marzo (alle 20,45) contro il Milan. Previsto il “tutto esaurito” per una partita delicata e difficile.

Le probabili formazioni

Gli impegni delle Nazionali hanno ritardato l’arrivo di Beltran e Nico Gonzalez, ma entrambi sono disponibili così come è disponibile Martinez Quarta, mentre a centrocampo si candida Mandragora accanto ad Arthur. Squalificato Bonaventura. Ancora assente per infortunio Christensen, in porta confermato Terracciano. In attacco Vincenzo Italiano confermerà Belotti.

Pioli perde Kalulu per un mese abbondante per un problema al ginocchio. Kjaer e Bennacer sono in forse. Assente sicuro è Theo Hernandez, squalificato.

L’allenatore

Vincenzo Italiano ha presentato la sfida contro i rossoneri. “Dobbiamo subito ripartire e onorare al meglio il direttore, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questa società, per questi colori. Sappiamo che giocheremo in uno stadio al completo che ci spingerà per aiutarci a ottenere il massimo – ha continuato il tecnico della Fiorentina – e chiedo che da qui, al termine della stagione, si cominci a pensare tutti insieme soltanto a raggiungere qualcosa di straordinario”.