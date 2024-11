Notte europea per la Fiorentina

- Pubblicità -

La classifica della serie A fa sognare e domenica prossima (alle 18) c’è il big match contro l’Inter. Facile immaginare che Raffaele Palladino cercherà di dosare le forze di tutti i suoi giocatori nella sfida di Conference League di giovedì, all’Artemio Franchi (alle 21), contro i ciprioti del Pafos. I viola però dopo il passo falso di Nicosia deve assolutamente vincere. La Fiorentina è attualmente all’ottavo posto con 6 punti, al pari dei ciprioti, reduci da ben 5 vittorie di fila tra campionato e coppa.

Le probabili formazioni

Come accennato ci saranno diverse rotazioni ma, probabilmente, non in maniera eccessiva. Tra i pali spazio a Terracciano. In difesa giocherà centrale Quarta ed uno tra Pongracic e Moreno. Sulle fasce Kayode a destra e Parisi a sinistra. In mediana ci sarà Cataldi, al suo fianco Mandragora. Sulla sinistra spazio a Sottil, a destra invece giocherà Ikonè. In avanti Beltran con Kouamé unica punta.

Il Pafos, allenato da Juan Carlos Carcedo, che per tanti anni ha fatto il vice di Unai Emery, schiererà Ivusic in porta. In difesa è in dubbio Silva con Goldar, Luckassen e Bruno. In mediana giocherà Pêpê ed uno tra Tanlongo e Quina. Sulla trequarti o Natel o Tankovic, con Dragomir e Jajà. In avanti Jairo, attaccante brasiliano e capocannoniere della liga cipriota.