Ostacolo Panathinaikos per la Fiorentina se vuole andare avanti in Conference League

Sconfitta all’andata la Fiorentina è chiamata a fare due reti al Panathinaikos se vuole proseguire il cammino in Conference League. La squadra di Raffaele Palladino è anche reduce dalla sconfitta, in campionato, contro il Napoli. La Conference League è la competizione che può cercare di riportare serenità nell’ambiente. Il ritorno dell’ottavo di finale è una gara da dentro o fuori, che potrebbe essere decisiva anche per le sorti di Raffaele Palladino in caso di non passaggio del turno. Anche se appaiono molto remote le voci di esonero.

Le probabili formazioni

Tranne Andrea Colpani, Raffaele Palladino dovrebbe avere tutti a disposizione, anche Folorunsho e Adli recuperati ma che, difficilmente, potranno partire dall’inizio. Tra i pali giocherà De Gea dopo la non brillante esperienza di Terracciano ad Atene. In difesa dovrebbero giocare Comuzzo e Ranieri ed uno tra Pongracic e Moreno. Sulle fasce Gosens e Dodo. A centrocampo Fagioli con Cataldi e Richardson. Gudmundsson in vantaggio su Beltran e Zaniolo per affiancare Kean.

La squadra di Rui Vitoria si presenta agguerrita. Tra i pali ancora l’ex di turno Dragowski, in difesa in dubbio Kotsiras. Probabile l’impiego di Vagiannidis con Arao, Ingason e Mladenovic. A centrocampo Ohunai con Maksimovic e Siopis, davanti spazio ancora a Djuricic e Tete sulle fasce, con Swiderski favorito sul capitano Ioannidis.