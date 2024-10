Prima della sosta la Fiorentina riceve il Milan

- Pubblicità -

Ultima prima della sosta per la Nazionale. La Fiorentina ha vinto in Conference League contro i gallesi del The New Saints ma non ha convinto ancora del tutto i tifosi. Domenica 6 ottobre, alle 20,45, allo stadio Artemio Franchi Palladino cerca nuove certezze per la sua Fiorentina contro il Milan che sta attraversando un periodo grigio, soprattutto in europa dove ancora non ha vinto e Fonseca è sempre sotto osservazione.

Le probabili formazioni

Palladino dovrebbe confermare De Gea in porta. In difesa dovrebbe giocare il terzetto di squalificati in Conference con Quarta, Comuzzo e Ranieri. Sulle fasce Dodo e Gosens, in mezzo giocheranno Cataldi e Bove ma è piaciuto, in Conference, Adlii che potrebbe dunque giocare. Mandragora si è infortunato seriamente e Palladino rischia di dover perdere uno dei giocatori più utilizzati per molto tempo. In avanti potrebbe giocare Colpani in tandem con Gudmundsson alle spalle di Kean.

Il Milan arriva a Firenze dopo aver collezionato tre vittorie di fila in campionato ma zero in Champions League. Fonseca si affiderà a Maignan in porta, Calabria a destra, Gabbia con Pavlovic al centro e Theo Hernandez a sinistra, in mediana Fofana e Reijnders, davanti il poker Pulisic, Abraham, Morata e Rafa Leao.