Prima in A al Franchi per i viola contro il Venezia

- Pubblicità -

Dopo il debutto in Conference League, col discutibile pareggio (3-3) contro la Puskás Akadémia, la Fiorentina è pronta a tornare in campo per la gara della seconda giornata di Serie A, in casa contro il Venezia. Domenica 25 agosto (alle 18,30) i viola sperano di centrare la prima vittoria ufficiale stagionale dopo che al debutto, a Parma, è finita 1-1.

Intanto tiene banco la cessione, a titolo definitivo, di Nico Gonzalez alla Juventus. Un giocatore che è stato importante per la Fiorentina negli ultimi due anni. La società, intanto, sta lavorando per completare la rosa ufficiale. Gonzalez vestirà il bianconero per circa 38 milioni. Soldi che i tifosi sperano siano subito reinvestiti in altri giocatori come auspicato da Raffaele Palladino alla fine della partita di Conference League.

- Pubblicità -

Le probabili formazioni

Un solo indisponibile per Raffaele Palladino che non potrà contare sullo squalificato Pongracic, espulso contro il Parma. Ballottaggio tra i pali con Terracciano favorito su De Gea. Con Martínez Quarta e Ranieri dovrebbe giocare Comuzzo. A centrocampo dovrebbero giocare Amrabat e Mandragora con Dodô e Biraghi ad agire sulle corsie esterne. Sulla trequarti, alle spalle di Kean, probabile l’impiego di Sottil e Kean. Colpani dovrebbe partire dalla panchina.

Eusebio Di Francesco non potrà contare su Busio e Pohjanpalo, entrambi infortunati. Davanti al portiere Joronen giocheranno Sverko, Svoboda e Idzes. In mediana l’ex viola Duncan con Ellertson e Andersen, mentre sulle fasce ci saranno Candela e Zampano. In attacco Gytkjær dovrebbe far coppia con Oristanio.