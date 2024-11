Quarta vittoria consecutiva. La Fiorentina batte di misura anche il Genoa

- Pubblicità -

Una vittoria sofferta, ottenuta solo dopo oltre 70 minuti, grazie alla rete, di rapina, di Gosens che regale altri tre punti agli uomini di Palladino. Sono quattro le vittorie di seguito per questa Fiorentina che adesso è terza in classifica. Palladino, senza Gudmundsson e Kean decide di far riposare Comuzzo e Adli. Bove torna in mediana accanto a Richardson. Quarta ha la fascia al braccio. In attacco Kouame con Beltran che agisce dietro di lui e Sottil a sinistra. Alberto Gilardino, in attesa di Balotelli, presente in tribuna, schiera Ekhator accanto a Pinamonti. In campo anche Thorsby e l’ex di turno Badelj.

La partita

Al via subito un giallo a Pinamonti che entra duro su Bove. Al 6’ Chiffi ammonisce anche Richardson. Poche le occasioni da rete. Al 39’ la prima parata del portiere del Genoa, Leali, su Richardson. Nel secondo tempo si vede il Genoa che, al 69’ ci prova con Martin ma il tiro è deviato in angolo da Dodò. Al 72’ arriva la svolta. Cross di Beltran, Gosens si divincola tra due difensori e controlla col sinistro al volo battendo di precisione Leali. È l’1-0 che deciderà la gara. La risposta dei genoani è immediata ma De Gea è bravissimo su Pinamonti. All’88’ il Genoa preme e Masini tenta la rovesciata che finisce fuori. In pieno recupero Zanoli, da calcio d’angolo, serve Vasquez che colpisce di testa ma De Gea compie un miracolo arrivandoci e spedendo in angolo. Il portiere viola salva il risultato e regala i tre punti alla Fiorentina. Il Genoa resta ultimo da solo.

L’allenatore

Felice per la vittoria di misura Raffaele Palladino. “È stata una vittoria sofferta e sporca. È stata una partita difficile. Voglio fare i complimenti al Genoa e ai suoi tifosi perché oggi è stato molto difficile giocare in questo stadio con un pubblico che ha incitato i suoi giocatori. Ci hanno messo in difficoltà sulle seconde palle ma queste sono le vittorie che ti danno soddisfazione. Ci serviva una vittoria così, da uomini veri. Sono le vittorie che ci fanno crescere e ci danno grande morale e consapevolezza. Non mi piace guardare la classifica, penso al Torino. Guardo la crescita della squadra. Dobbiamo mantenere questa umiltà. Oggi – aggiunge il tecnico – Quarta ha fatto un discorso alla squadra che mi ha fatto venire i brividi. Sono segnali importanti di un gruppo che sta crescendo. Non dobbiamo sentirci più forti di quello che siamo perché la Serie A è complicata. Dobbiamo mantenere profilo basso e questa leggerezza”.