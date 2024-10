Riparte il campionato. La Fiorentina gioca a Lecce

- Pubblicità -

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale riparte il campionato di serie A con la Fiorentina di scena a Lecce. Sfida non semplice anche perché l’ultima gara giocata in Salento finì con un rocambolesco 3-2 a favore dei padroni di casa che rimontarono i viola proprio nella parte finale della partita. Si tratta dell’ottava giornata e la gara potrebbe rappresentare uno spartiacque molto importante per la stagione di entrambe. I pugliesi arrivano dalla sconfitta contro l’Udinese, mentre i viola sono reduci dalla vittoria contro il Milan.

Probabili formazioni

Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Mandragora e Pongracic. In difesa deciderà solo alla vigilia se far giocare Martinez Quarta o Comuzzo insieme a Ranieri. Confermato De Gea tra i pali. Spazio a Cataldi a centrocampo che sarà affiancato da Adli e Bove. Non dovrebbero esserci problemi per Kean che guiderà l’offensiva viola, supportato da Colpani e Gudmundsson.

Luca Gotti si affiderà alla fantasia e alla qualità di Dorgu, Oudin e Rebic alle spalle di Krstovic. Spazio a Pierret al fianco di Ramadani a centrocampo, mentre Baschirotto farà coppia con Gaspar per proteggere la porta difesa da Falcone.