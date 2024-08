Sorteggio benevolo per la Fiorentina in Europa

- Pubblicità -

La Fiorentina, promossa solo grazie ai rigori, dopo il turno dei playoff, è stata fortunata nel sorteggio di Conference League. Certo, anche il Puskas Akademia doveva essere avversario abbordabile e, invece, ha tenuto testa ai viola. La nuova Conference però, simile a Champions ed Europa League, avrà quest’anno la medesima formula. Sei partite (tre fuori e tre in casa) con avversarie diverse e classifica unica con le prime otto direttamente agli ottavi, dal nono al ventiquattresimo posto uno spareggio per decidere le altre otto che passano agli ottavi e le altrem dal 25° al 36° posto eliminate. Una competizione che si presenta con squadre di medio-basso livello ad eccezione del Chelsea e del Betis Siviglia.

Le rivali dei viola

Le squadre che affronterà la Fiorentina saranno il Lask Linz in casa, l’Apoel Nicosia in trasferta, il Vitoria Guimaraes in trasferta, The New Saints in casa, il San Gallo in trasferta ed il Pafos in casa. Il calendario completo sarà reso noto sabato 31 agosto.

Il Lask è arrivato terzo nel campionato austriaco 2023/2024. L’Apoel Nicosia ha vinto lo scorso campionato cipriota, staccando di soli tre punti l’Aris Limassol. Il Vitória Guimaraes SC è arrivato quinto in Primeira Liga, il campionato portoghese, nella passata stagione. I New Saints sono gallesi reduci dalla vittoria nel proprio campionato, il 16° della loro storia. Si tratta di un record. Il San Gallo è arrivato quinto nello scorso campionato svizzero, sorpassando di un punto il Winterthur e di due lo Zurigo. Società cipriota, insieme all’Apoel, il Pafos è reduce dal quarto posto del campionato.

Il mercato

Ore febbrili in vista della chiusura del mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Yacine Adli, ex Milan, la Fiorentina ha acquistato Danilo Cataldi dalla Lazio ed Edoardo Bove dalla Roma. In dirittura d’arrivo anche la trattativa per Robin Gosens, ex Atalanta ed Inter, attualmente all’Union Berlino.