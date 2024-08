Terzo pareggio stagionale consecutivo per la Fiorentina

- Pubblicità -

La Fiorentina non decolla. Chiamata ad una prova d’orgoglio dopo il pareggio in Conference League gli uomini di Raffaele Palladino falliscono ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Deludente pareggio contro una squadra neopromossa e prima contestazione da parte degli ultrà che, innervositi dalla cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, hanno intonato cori contro la società, chiamata a rinforzare la squadra e contro i giocatori che hanno offerto una prova incolore e senza mordente. Palladino cambia ancora e schiera Richardson accano ad Amrabat a centrocampo con Barak e Kouame avanti e Kean di punta. Eusebio Di Francesco schiera l’ex viola Duncan e si affida, in avanti, a Gytkjaer.

La partita

Poche le occasioni da rete da parte di entrambe le squadre. Viola pericolosi dopo 11 minuti con Barack che tira centralmente tra le braccia del portiere veneto Joronen. Dopo due minuti tentativo di Kean che però tira sul fondo. Al 19’ si vede il Venezia con Idzes che riceve un cross di Duncan, anticipa Biraghi, ma tira alto. Al 32’ punizione sulla trequarti. Sfera in area e Kouamè prova una rovesciata con Joronen che riesce a parare. Al 39’ ci prova Parisi ma il pallone viene deviato in angolo. Nella ripresa cambia poco. Al 50’ Dodo serve Kean che tira però centralmente con Joronen che respinge con i pugni. Al 64’ la punizione di Biraghi finisce sul fondo. Dopo due minuti si vedono i lagunari con Zampano che impegna Terracciano. Al 69’ pressione del Venezia con Raimondo e Terracciano respinge di nuovo. All’89’ ci prova Biraghi ma la palla termina, di poco, fuori. Finisce 0-0 tra i fischi della Curva Ferrovia.

- Pubblicità -

L’allenatore

Raffaele Palladino non drammatizza per l’ennesimo pareggio. “Le difficoltà ci sono sempre, in ogni partita. Oggi voglio fare i complimenti alla squadra perché ho visto uno step di crescita dal punto di vista della fase di non possesso. Ho visto grande applicazione da parte di tutti, abbiamo rischiato zero nel primo tempo se non per qualche palla laterale. C’è da migliorare, nella fase di gioco soprattutto. Stiamo ricostruendo, serve pazienza. Mi aspetto diversi miglioramenti in questa settimana. In questi giorni lavorerò al meglio per arrivare pronti alla partita di giovedì prossimo. Ci teniamo, dovremmo fare il nostro gioco con il giusto atteggiamento. Ho sentito i tifosi cantare fino al 95’ e li ringraziamo. Loro sono la nostra famiglia. Ovviamente volevamo vincere, ma non sentiamo nessun tipo di pressione. Dobbiamo mantenere positività ed equilibrio. Serve pazienza e loro lo sanno. Io sono nel mondo del calcio da più di 20 anni. Il mercato – aggiunge Palladino – non ci crea problemi e la squadra l’ha dimostrato in campo. Tutti si sono sacrificati e questo l’ho notato. Voglio soltanto ringraziarli. Colpani è arrivato da 20 giorni e ha faticato tanto rispetto agli altri. Va solo ringraziato. Sono sicuro che troverà la sua forma migliore”.