Torna la serie A e la Fiorentina gioca a Como

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali si torna in campo per la serie A. Si gioca la tredicesima giornata. Fiorentina domenica 24 novembre, alle 15, a Como.

Le probabili formazioni

Palladino ha avuto modo, in due settimane di poter lavorare con maggiore calma e spera nella settima vittoria di fila in campionato, in trasferta allo stadio Sinigallia di Como. Assente ancora Gudmundsson che è rientrato in gruppo ma che non sarà rischiato, il tecnico riproporrà De Gea tra i pali, Dodo (in alternativa Kayode) e Gosens sulle fasce e Comuzzo con Ranieri al centro. Rientrerà Cataldi in mediana, con Bove che giocherà da esterno d’attacco e Adli a centrocampo. Colpani sarà l’altro esterno. Sulla trequarti Beltran agirà alle spalle dell’unica punta Kean.

Fabregas è a caccia di punti. Sarà ancora assente Sergi Roberto. In porta giocherà Audero. Goldaniga e Moreno esterni, Kempf e Dossena centrali. A centrocampo Braunoder e Da Cunha. Paz, Strefezza e Fadera agiranno dietro l’unica punta Cutrone, l’ex di turno. Solo panchina per Belotti, altra conoscenza viola.