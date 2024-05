Ultima al Franchi. Spareggio europeo tra Fiorentina e Napoli

- Pubblicità -

Fiorentina-Napoli è l’anticipo della 37° giornata di Serie A. La penultima della stagione, l’ultima che la Fiorentina gioca davanti al proprio pubblico. Nell’ultima giornata ci sarà la trasferta a Cagliari poi la finale di Conference League ad Atene ed infine il recupero, in trasferta, contro l’Atalanta. In palio, contro i partenopei, la lotta per l’ottavo posto in campionato che garantisce anche un turno in meno di Coppa Italia. I viola, in caso di vittoria, staccherebbero il Napoli di 5 punti e si garantirebbero la presenza in Europa anche nella prossima stagione, a prescindere da come andrà la finale di Atene contro l’Olimpiakos.

Le possibili formazioni

Dopo il turnover visto col Monza, Vincenzo Italiano, probabilmente anche lui ai saluti davanti al pubblico viola, recupera alcuni elementi. Probabili i rientri di Biraghi e Dodò, al centro della difesa. Dovrebbe restare fuori Milenkovic. A centrocampo il dubbio principale è su Bonaventura ma l’unico sicuro del posto, a centrocampo, è Arthur. In avanti tornano Kouamè, Beltran e Belotti, da valutare l’impiego di Nico Gonzalez.

Calzona deve fare a meno di Victor Osimhen e per la sua sostituzione c’è il Cholito Simeone, ex di turno, favorito su Raspadori. Ai suoi lati agiranno Politano e Kvaratskhelia. Confermati Rrahmani e Juan Jesus in difesa ed un centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Cajuste, in assenza di Zielinski.