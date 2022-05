All’Ultravox Firenze due concerti gratuiti con Lungarno e Il Reporter

Per celebrare l’arrivo dell’estate 2022 Lungarno e Il Reporter presentano due concerti all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo nel Parco delle Cornacchie alle Cascine. Sabato 4 giugno è in programma l’evento Lungarno presenta Giancane live. Il giorno successivo, domenica 5 giugno, sarà invece la Rino Gaetano Band ad esibirsi sul palco dell’Ultravox Firenze per un concerto presentato da Il Reporter in occasione dei 15 anni della testata.

All’Ultravox Firenze Lungarno presenta Giancane

Lungarno torna a proporre eventi gratuiti di alta qualità per Firenze. Dopo il live sold out di Vieri Cervelli Montel il 5 maggio alla Sala Vanni, il mensile gratuito di arte e cultura a Firenze presenta il concerto di Giancane. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per sabato 4 giugno all’Ultravox Firenze alle ore 21. Il concerto è una delle date del Disgustour, il tour estivo del cantautore romano, autore anche di “Strappati lungo i bordi”, la colonna sonora della serie d’animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare.

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album (Una vita al top, 2016, e Ansia e Disagio, 2017), ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Disgustour è un viaggio nella carriera del cantautore romano, un tuffo nel suo universo ironico, dissacrante, che attinge a piene mani da ciò che vede attorno a sé e dentro di sé.

I 15 anni del Reporter all’Ultravox con la Rino Gaetano Band

In occasione del suo quindicesimo compleanno, domenica 5 giugno Il Reporter presenta all’Ultravox Firenze il concerto della Rino Gaetano Band. L’appuntamento, anche in questo caso a ingresso gratuito, è sempre alle ore 21. Sarà una festa per i 15 anni della testata, nata a Firenze nel giugno 2007.

La Rino Gaetano Band è la tribute band gestita da Anna Gaetano, sorella del cantautore calabro-romano prematuramente scomparso ormai oltre quarant’anni fa. Presenta dal vivo i più grandi successi di un artista da sempre fuori dagli schemi, ripercorrendo le tappe più importanti della sua breve ma intensa carriera. Ad esibirsi sul palco sono Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, con Ivan Almadori, Fabio Fraschini, Michele Amadori, Alberto Lombardi e Marco Rovinelli, che proporranno brani noti, meno noti e postumi, da Mio fratello è figlio unico e Berta filava a Nuntereggae più, da Ma il cielo è sempre più blu a Gianna, passando per Aida e Ahi Maria. Un concerto dinamico e coinvolgente, per rendere omaggio alla figura di un personaggio ormai entrato nel mito.