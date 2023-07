I posti di Firenze dove fare un apericena con buffet

- Pubblicità -

Dove fare apericena a Firenze d’estate? Le opzioni sono molteplici e variegate, dalla classica formula del drink con buffet alle proposte di taglieri, tapas, piattini aperitivo o stuzzichini per fermare la fame. Dal centro storico ai dintorni, i locali sicuramente non mancano per accontentare le preferenze di ognuno, offrendo la possibilità di fare apericena in location all’aperto o al chiuso e persino in fattoria!

Dove fare apericena in centro a Firenze: i locali (anche con spazio all’aperto)

È sicuramente uno degli apericena più gettonati di Firenze, l’abbondante buffet del Kitsch è ricco di piatti di tutti i tipi, dai più freschi agli stuzzichini fino ai fritti. La formula è quella classica del drink con piattino che può essere riempito quante volte si desidera, a seconda del proprio appetito. Dei due locali che esistevano un tempo è rimasto quello a pochi passi da Piazza San Marco (in via San Gallo 22 rosso), arredato in modo molto originale.

Anche l’apericena al Soul Kitchen (via dei Benci 34 rosso) è uno dei più conosciuti nel centro storico di Firenze. A pochi metri da piazza Santa Croce, questo locale propone due principali formule di apericena, entrambe con drink incluso: tre tapas a scelta oppure un tagliere toscano o di pesce. Durante i weekend, le serate sono accompagnate da musica e dj set rendendo l’atmosfera del locale fresca e giovanile.

Nella stessa via, anche il Moyo offre la possibilità di fare degli apericena con buffet privato per il quale è possibile scegliere varie formule, da quella classica alle opzioni vegetariane, fusion o estive. I locali sono provvisti di un dehor per gustare il proprio apericena anche all’esterno.

Il Rifrullo e il Caffè Letterario delle Murate: gli apericena a Firenze all’aperto

Ci troviamo nel quartiere di San Niccolò, una delle zone più belle e suggestive della città. Il Rifrullo (via San Niccolò 57) è un locale storico di Firenze che nasconde un’ampia terrazza con giardino dove poter fare il proprio apericena, rifugiandosi dal caldo cittadino. Il buffet è ricco e variegato ed è possibile prenotare il proprio tavolo per organizzare feste di laurea o di compleanno.

Il Caffè Letterario delle Murate si trova invece all’interno dell’ex complesso carcerario di Firenze nel quartiere di Sant’Ambrogio. I locali interni ed esterni sono molto ampi, soprattutto il cortile che ospita numerosi tavoli e un palco per gli eventi della programmazione estiva. La formula dell’aperitivo è quella del drink con piattino che si può riempire illimitatamente, fino alle ore 21 (per altri spunti qui la guida ai locali estivi di Firenze).

Le formule di aperitivo con stuzzichini per fermare la fame

Per passare una serata sorseggiando un buon drink e stuzzicando qualcosina, Firenze offre numerose alternative. Al Quelo in Borgo Santa Croce, insieme al drink è possibile ordinare un piattino aperitivo con – a un prezzo onesto – cous cous di verdure, humus e torte salate. Alla vicina Sosta dei Ciompi invece, insieme al drink viene portato un piccolo vassoio compreso nel prezzo con pane tostato, olive, salse e patatine per fermare la fame prima della cena vera e propria.

Stessa cosa vale per Volume, in piazza Santo Spirito, dove ad accompagnare gli ottimi drink dei bartender ci sono schiacciate e stuzzichini vari. Alle Cure invece, l’Antica Bottega Del Pane è una garanzia. Il forno, in via Borghini 19 rosso, è aperto dalle 7 del mattino fino alle 20 ed essendo provvisto di una piccola zona bar, nell’orario dell’aperitivo è possibile ricevere compreso con il drink un piattino con quadratini di schiacciata, pizza e altre prelibatezze del panificio.

E infine, nella zona di Campo di Marte, uno dei più amati locali dove fare aperitivo è Mago Balducci, un luogo intimo e ben organizzato in via Marconi 24 rosso, perfetto per fare un aperitivo con buffet con i propri amici o compagni più stretti.

Aperitivo e light dinner in fattoria fuori Firenze

Aprire un bar agricolo all’interno di una fattoria? È la scelta dei fondatori di Bucolica che, da quattro anni, hanno avviato il progetto Open farm. Dal 9 giugno fino a metà settembre, è possibile fermarsi in questa suggestiva location per gustare il proprio aperitivo o light dinner con prodotti rigorosamente locali e di loro produzione. Bucolica si trova a Lastra a Signa ed è ormai conosciuta anche a Firenze per gli eventi e le attività del suo circolo culturale, pensato per promuovere i valori della biodiversità, del territorio e della comunità. Il bar agricolo, che si torva in via Castracane 110, è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle ore 17:30 fino a mezzanotte.