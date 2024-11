Il ristorante Il Latini di Firenze perde il suo Torello: funerale martedì

- Pubblicità -

Addio al re della bistecca: è morto Torello Latini, l’anima del ristorante “Il Latini” nel centro di Firenze, storica trattoria celebre per il suo menù tipico. Il ristoratore aveva 73 anni. “Il nostro dolore non si può spiegare ma chi l’ha conosciuto può capirlo e capire che persona splendida abbiamo perso. Il suo sorriso resterà sempre con noi”, si legge sulla pagina Facebook del locale. Il locale resterà chiuso martedì 26 novembre per il funerale di Torello Latini.

La storia del ristorante Il Latini di Firenze

Fu Angelo Latini ad aprire oltre un secolo fa una fiaschetteria in via dei Palchetti, nelle cantine di Palazzo Rucellai, a poca distanza da piazza Santa Maria Novella. Poi l’attività si ingrandì e diventò un vero e proprio ristorante dedicato ai sapori tipici toscani grazie al padre di Torello, Narciso Latini e alla madre Maria, la cuoca della trattoria. Una tradizione continuata poi con Torello e arrivata alla quarta generazione di ristoratori.

- Pubblicità -

A rendere famoso “Il Latini” non solo i suoi sapori decisi e genuini, come la cucina toscana di un tempo (in primis la bistecca alla fiorentina), ma anche l’atmosfera familiare che si respira tutt’oggi tra i tavoli del ristorante nel cuore di Firenze, davanti cui non è difficile scorgere una fila di turisti. Un’attività entrata anche nelle guide gastronomiche. Tra gli avventori molti VIP, come l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Nel 1982 è nato pure il premio letterario “Amici del Latini”, che ha visto negli anni la partecipazione di importanti personalità del giornalismo, della cultura e della politica.

Il funerale di Torello Latini

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della ristorazione, ma anche dalla politica e dalla cultura. “L’enogastronomia fiorentina e non solo fiorentina perde uno dei suoi interpreti più illustri”, ha commentato la vice presidente della Toscana ed assessora all’agricoltura ed agroalimentare Stefania Saccardi. “Con Torello Latini perdiamo non solo un ristoratore capace e appassionato, ambasciatore della tradizione gastronomica fiorentina, ma anche un amico e un imprenditore generoso, e sempre attento alle persone più in difficoltà“, ha ricordato la prima cittadina di Firenze Sara Funaro. L’ultimo saluto a Torello Latini è in programma martedì 26 novembre nella chiesa di Santa Trinita a Firenze, alle ore 10, e lo stesso giorno – in segno di lutto – il ristorante resterà chiuso.