Ristoranti stellati in Toscana: i locali top per la Guida Michelin 2025

- Pubblicità -

Una regione di “stelle” in tavola, tra locali particolari e veri e propri templi del buon mangiare: nella mappa dell’eccellenza culinaria stilata dalla Guida Michelin 2025 la Toscana è al terzo posto in Italia per numero di ristoranti stellati, ben 44. Di questi solo una realtà, l’intramontabile Enoteca Pinchiorri di Firenze, conquista il punteggio massimo delle 3 stelle, mentre altre 5 vengono premiate con 2 stelle e 38 cucine con una stella. Vediamo i dettagli della “rossa” arrivata alla 70sima edizione che ha assegnato quasi 400 riconoscimenti lungo tutto lo Stivale.

Il top della Guida Michelin 2025: i migliori ristoranti stellati in Toscana

Come detto è ancora una volta l’Enoteca Pinchiorri di Firenze a confermarsi come il miglior ristorante della Toscana (e anche tra i 14 locali in Italia che possono vantare le 3 stelle), ma sfogliando la Guida Michelin 2025 saltano all’occhio altri 5 ristoranti di livello nella nostra regione a cui vanno le 2 stelle. Le province con il numero maggiore di riconoscimenti sono Firenze e Siena. La new entry di quest’anno è Campo del Drago, il ristoro del complesso di lusso Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcino (Siena), struttura ricettiva che già vantava le 3 Chiavi per l’accoglienza e ora ottiene pure le 2 stelle per la cucina.

- Pubblicità -

Il nuovo premio è arrivato grazie ai piatti ideati dallo chef Matteo Temperini, che esaltano il meglio del territorio, a partire dai funghi dei boschi vicini. Conferme poi per le altre 2 stelle toscane: Santa Elisabetta a Firenze, Arnolfo a Colle di Val d’Elsa, Il Piccolo Principe a Viareggio (Lucca), Caino a Montemerano (Grosseto).

Stelle Michelin: le altre nuove entrate toscane

La Toscana si piazza al secondo posto a livello nazionale per il numero di nuovi ristoranti stellati, ben 5 nella Guida Michelin 2025. Oltre al già citato Campo del Drago (2 stelle), altri 4 quest’anno arrivano a conquistare 1 stella: Serrae Villa Fiesole (Firenze), la Locanda de Banchieri di Fosdinovo (Massa Carrara), Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena) e Saporium a Chiusdino (Siena). Tra le stelle verdi, che premiano la cucina sostenibile, la new entry è Bistrot a Forte dei Marmi, in Versilia, mentre nella categoria dei Bib Gourmand (locali informali in grado di proporre una buona esperienza gastronomica a un prezzo accessibile) entra anche l’Antica Locanda Sesto a Ponte a Moriano (Lucca).

- Pubblicità -

La lista dei ristoranti stellati 2025 in Toscana

Ristoranti 3 stelle Michelin

Enoteca Pinchiorri (Firenze)

Ristoranti 2 stelle Michelin

Arnolfo (Colle di Val d’Elsa – Siena)

Campo del Drago (Montalcino – Siena)

Caino a Montemerano (Grosseto)

Il Piccolo Principe a (Viareggio – Lucca)

Santa Elisabetta (Firenze)

- Pubblicità -

Ristoranti 1 stella Michelin

Octavin (Arezzo)

Il Falconiere (Cortona – Arezzo)

Terramira Capolona (Arezzo)

Serrae Villa Fiesole (Fiesole – Firenze)

Atto di Vito Mollica (Firenze)

Borgo San Jacopo (Firenze)

Gucci Osteria da Massimo Bottura (Firenze)

Il Palagio (Firenze)

Saporium (Firenze)

La Torre (Tavarnelle Val di Pesa – Firenze)

Osteria di Passignano (Tavarnelle Val di Pesa – Firenze)

Atman (Vinci – Firenze)

La Trattoria Enrico Bartolini (Castiglione della Pescaia – Grosseto)

Gabbiano 3.0 (Marina di Grosseto – Grosseto)

Bracali (Massa Marittima – Grosseto)

Caino (Montemerano – Grosseto)

Il Pellicano (Porto Ercole – Grosseto)

Silene (Seggiano – Grosseto)

La Pineta (Marina di Bibbona – Livorno)

Bistrot (Forte dei Marmi – Lucca)

La Magnolia (Forte dei Marmi – Lucca)

Lorenzo (Forte dei Marmi – Lucca)

Lux Lucis (Forte dei Marmi – Lucca)

Butterfly (Lucca)

Lunasia (Viareggio – Lucca)

Romano (Viareggio – Lucca)

Locanda de Banchieri (Fosdinovo – Massa-Carrara)

Cannavacciuolo Vineyard (Casanova di Terricciola – Pisa)

Paca (Prato)

Contrada (Castelnuovo Berardenga – Siena)

Il Visibilio (Castelnuovo Berardenga – Siena)

L’Asinello (Castelnuovo Berardenga – Siena)

Poggio Rosso (Castelnuovo Berardenga – Siena)

Saporium (Chiusdino – Siena)

Il Pievano (Gaiole in Chianti – Siena)

Sala dei Grappoli (Montalcino – Siena)

Osmosi (Montepulciano – Siena)

Ristorante Castello di Fighine (San Casciano dei Bagni – Siena)

Linfa (San Gimignano – Siena)

Stella Verde

Ristorante (Cerreto Guidi – Firenze)

Saporium Firenze (Firenze)

L’Ciocio – Osteria di Suvereto (Suvereto – Grosseto)

La Cerreta Osteria (Sassetta – Livorno)

Bistrot (Forte dei Marmi – Lucca)

Villa Pignano (Volterra – Pisa)

Poggio Rosso (Castelnuovo Berardenga – Siena)

Saporium (Chiusdino – Siena)

Bib Gourmand

Da Alighiero (Anghiari – Arezzo)

Il Tirabusciò (Bibbiena – Arezzo)

La Bucaccia (Cortona – Arezzo)

Il Cedro (Moggiona – Arezzo)

Da Burde (Firenze)

Il Latini (Firenze)

L’Ortone (Firenze)

Podere 39 (Firenze)

Trattoria Cibrèo – Il Cibrèino (Firenze)

Zeb (Firenze)

Antica Trattoria La Toppa (San Donato in Poggio – Firenze)

Antica Fattoria del Grottaione (Castel del Piano – Grosseto)

Il Sottomarino (Follonica – Grosseto)

L’Oste Dispensa (Orbetello – Grosseto)

Osteria Magona (Bolgheri – Livorno)

Nida (Lucca)

Antica Locanda Sesto (Ponte a Moriano – Lucca)

Trattoria da Fagiolino (Cutigliano – Pistoia)

Trattoria da Marino (Serravalle Pistoiese – Pistoia)

Osteria La Solita Zuppa (Chiusi – Siena)

Osteria Le Panzanelle (Lucarelli – Siena)

Taverna del Grappolo Blu (Montalcino – Siena)

Futura Osteria (Monteriggioni – Siena)

Da Pode (San Gimignano – Siena)

Il Conte Matto (Trequanda – Siena)

L’intera selezione di ristoranti stellati è disponibile gratuitamente sul sito web e sull’app della

Guida Michelin.