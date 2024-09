Pizzerie di Firenze: la top 5 secondo la guida 2025 del Gambero Rosso

Dove mangiare un'ottima pizza in centro, in periferia e nei dintorni. In tutto sono stati premiati 28 locali, con 2 new entry

Sono 5 le pizzerie di Firenze, in centro e nei dintorni, promosse a pieni voti con i “Tre Spicchi” dalla guida 2025 che il Gambero Rosso dedica ai migliori locali d’Italia dove mangiare una buona pizza. A queste si aggiunge un ristorante fuori città. Altre 18 attività conquistano i “Due Spicchi” e altre 3 si “fermano” a uno. Un riconoscimento arriva anche per una pizzeria a taglio di Signa, con le Due rotelle. Ampliando lo sguardo alla Toscana, la nostra regione fa incetta di riconoscimenti: 54 insegne, 12 spicchi e 7 nuove entrate, due a Firenze.

Le migliori a Firenze secondo la guida 2025 alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso

Partiamo proprio dalla top 5 delle migliori pizzerie di Firenze, quelle che hanno conquistato le valutazioni più alte per la qualità della pizza servita, il servizio e anche l’atmosfera che si respira nei locali. La Divina Pizza di Borgo Allegri, locale gestito da Graziano Monogrammi e dalla moglie, conquista anche la stella del Gambero Rosso, per aver raggiunto per il decimo anno consecutivo il punteggio pieno. Un’altra conferma per i fiorentini sono le eccellenze gourmet di Giotto, che dopo il locale in zona piazza Puccini è sbarcato anche in centro: il Gambero Rosso ha valutato la pizzeria in via Panzani, promuovendo le creazioni del giovane pizzaiolo ischitano Marco Manzi.

Un mostro sacro della pizza a Firenze è sicuramente Romualdo Rizzuti che da qualche tempo si è trasferito al primo piano del Mercato centrale di San Lorenzo. Tre Spicchi anche per lui. Altro nome altisonante della guida alle migliori pizzerie di Firenze è Giovanni Santarpia e le sue “napoletane” che con la bottega di via Senese conquista la vetta. Molto conosciuto in città, e ormai annoverato da molte guide del settore, è pure Il Vecchio e il Mare in via Gioberti: davanti al forno c’è Mario Cipriano, l’ultimo di una famiglia di pizzaioli. Spostandosi fuori da Firenze, un ulteriore vessillo arriva per lo Spela di Greve in Chianti (località Ferrone) che quest’anno può sfoggiare pure la stella del Gambero Rosso per aver raggiunto l’eccellenza per il decimo anno consecutivo. Più giù nella classifica sono poi due nuove entrate tutte fiorentine: Mano d’Opera (Due Spicchi) accanto allo stadio Artemio Franchi e Piccolo Cesare (Uno Spicchio) in zona viale Redi.

La lista di tutte le pizzerie premiate a Firenze e provincia con gli indirizzi

Ecco quindi in sintesi dove mangiare la migliore pizza a Firenze secondo la Guida 2025 alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso:

Tre Spicchi

Giovanni Santarpia

Via Senese, 155r

Via Senese, 155r Giotto

Via Panzani 57, Piazza di Santa Maria Novella 24r

Via Panzani 57, Piazza di Santa Maria Novella 24r Il Vecchio e il Mare

Via V. Gioberti, 61

Via V. Gioberti, 61 La Divina Pizza

Via Borgo Allegri, 50r

Via Borgo Allegri, 50r La Pizza by Romualdo Rizzuti

Piazza del Mercato, Via dell’Ariento

Piazza del Mercato, Via dell’Ariento Lo Spela

Località Ferrone, Via Poneta, 44, Greve in Chianti

Due Spicchi

3dddì

Piazza Ghiberti, 10r, Firenze

Piazza Ghiberti, 10r, Firenze ‘A Puteca

Via Gioberti, 170

Via Gioberti, 170 Cucina Conviviale

Via del Cronaca, 16r

Via del Cronaca, 16r Cucina Torcicoda

Via Torta, 5r

Via Torta, 5r Dispensa Verace

Via E. Forlanini, 1/13

Via E. Forlanini, 1/13 Fratelli Cuore

Piazza Stazione

Piazza Stazione Fuoco Matto

Via XXVII Aprile

Via XXVII Aprile Il Pacchero

Borgo San Jacopo, 64/R

Borgo San Jacopo, 64/R Le Carceri

Piazza della Madonna della Neve, 3

Piazza della Madonna della Neve, 3 Mano d’Opera

Viale Manfredo Fanti, 3r

Viale Manfredo Fanti, 3r Orto del Cigno

Via di Varlungo, 27

Via di Varlungo, 27 Tiratissima

Viale Amendola, 14/22r

Viale Amendola, 14/22r Zanfa Bros

Via Pisana, 82r

Via Pisana, 82r Elementi Cocktail & Pizza

Via del Pozzo, 13, Barberino di Mugello

Via del Pozzo, 13, Barberino di Mugello Gli Allocchi

Viale Baccarini, 26, Marradi

Viale Baccarini, 26, Marradi La Torre Osteria et Bottega

Località La Torre, Strada Provinciale 551, 15, Scarperia e San Piero

Località La Torre, Strada Provinciale 551, 15, Scarperia e San Piero Picò

Piazza Barberini, 5, Barberino Val d’Elsa

Piazza Barberini, 5, Barberino Val d’Elsa Pizzeria da Sandrino

Località Sieci, Via L. Einaudi, 4/C, Pontassieve

Uno spicchio

Piccolo Cesare

Via Pierluigi da Palestrina, 5r

Via Pierluigi da Palestrina, 5r Pizzagnolo

Via dell’Agnolo, 105/107

Via dell’Agnolo, 105/107 SimBiosi Organic Pizza

Via dei Ginori, 58/60r

Due rotelle (per le pizzerie a taglio)

MangiaRÉ Pizza & Schiaccia

via Roma, 242a, Signa