I forni di Firenze dove si mangiano le migliori frittelle di riso

Ogni forno e ogni pasticceria ha la sua ricetta “originale” per le frittelle di riso di San Giuseppe. C’è chi le fa semplici e chi ripiene di crema. Un ingrediente però mette tutti d’accordo: l’immancabile spolverata di zucchero che deve ricoprire queste dolci sfere. Per eleggere le migliori frittelle di riso di Firenze, Food Challenge assieme alla Venerabile Compagnia dei Quochi ha organizzato una vera e propria gara tra 18 realtà della città e della provincia. Il verdetto finale? Il primo premio è andato al Vecchio Forno di via Guelfa. Anche sugli altri due scalini del podio sono salite due panetterie che si trovano nel centro gigliato e nelle immediate vicinanze.

I migliori forni di Firenze dove gustare le tipiche frittelle di riso

La giuria tecnica, lo scorso 15 marzo, ha degustato le produzioni dei 18 concorrenti, presso la Pasticceria Ruggini di via Garibaldi a Pontassieve. Gli esperti hanno così decretato i 3 migliori posti dove mangiare delle ottime frittelle di riso a Firenze: dietro al Vecchio Forno di via Guelfa si è classificato il Panificio La Spiga di via La Farina e al terzo posto il Forno Canapa di via dell’Ariento. Il premio della giuria popolare invece è andato fuori dal territorio comunale, al “Forno in piazza” di Tavarnelle per le sue frittelle di San Giuseppe.

“E’ stata un’altra bella occasione di festa – ha commentato il vicepresidente vicario della Venerabile Compagnia dei Quochi, Angelo Mazzi – e la dimostrazione della vitalità della tradizione gastronomica toscana. Il progetto Food Challenge è stato creato con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni. Ringraziamo la pasticceria Ruggini per l’ospitalità”.

Gli altri concorrenti

Queste le altre realtà che hanno partecipato al contest dedicato alle frittelle di riso fiorentine: Pasticceria Morandi via Senese, 134R; Forno Sartoni via dei Cerchi,34R; Panificio Noferi via del Cesto, 51 Figline Valdarno; Park Bistrot piazzale della Cascine; Panificio La Spiga via G. La Farina 4/r; Consorzio il Forteto del Mugello Località Rossoio, 6 Vicchio; I’ Chicco di grano via B. Buozzi, 163 B/C/D Campi Bisenzio; Pasticceria La Dolce Dea via Duca della Vittoria, 73 Rufina; Cristal Pasticceria via della Comunità Europea, 17 Figline; Il Nuovo Forno via C. D’Angiò, 68/R; Pasticceria Ripa via della Ripa, 5/7/9; Pasticceria i 4 pasticci Borgo Sarchiani, 16 San Casciano; Panificio Ipan via G. Di Vittorio, 70 Pontassieve; Forno Macucci via IV Novembre, 87 San Casciano VP; “Le Torri” Fondazione Solidarietà Caritas via delle Torri, 7. Nelle settimane scorse sempre Food Challene aveva organizzato una sfida per eleggere la migliore schiacciata alla fiorentina.