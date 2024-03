Starbucks: nuova apertura a Firenze in zona Isolotto

- Pubblicità -

In arrivo un nuovo Starbucks a Firenze, in via Canova, nella zona dell’Isolotto: la catena di caffetterie sta cercando personale per l’apertura del terzo punto vendita in città, il primo fuori dal centro storico. Il negozio prenderà posto nella palazzina vicino a un distributore di carburante. A Firenze, l’ultimo taglio del nastro dell’insegna risale allo scorso giugno, quando il Frappuccino è sbarcato a pochi passi dal Duomo, in via dei Cerretani.

La terza apertura di Starbucks a Firenze: lo store dell’Isolotto, in via Canova

Ancora bocche cucite sulla data di apertura del nuovo negozio targato Starbucks di Firenze-Isolotto, ma intanto Percassi (gruppo che in Italia detiene la licenza del marchio) nei giorni scorsi ha pubblicato un annuncio di lavoro per assumere, tra le altre figure, anche store manager da formare per il punto vendita che nascerà in via Canova. L’offerta si aggiunge alle selezioni in corso per baristi e assistenti capi-negozio destinati sempre alla piazza fiorentina.

La caffetteria sarà realizzata nel fabbricato che si affaccia sulla zona di rifornimento del distributore Q8 all’angolo tra via Pio Fedi e via Canova, proprio di fronte al parco di Villa Vogel. L’immobile, che fino a poco tempo fa ospitava il negozio a servizio del benzinaio, è adesso al centro di lavori di ristrutturazione. L’isola che ospitava una coppia di pompe dell’area di servizio, lato via Pio Fedi, è stata rimossa: qui sarà realizzato il parcheggio della futura caffetteria. Secondo indiscrezioni i cantieri per adeguare i locali per il nuovo Starbucks di via Canova dovrebbero concludersi verso l’inizio dell’estate.

Una lenta espansione

Quello che aprirà all’Isolotto, in via Canova, sarà il terzo punto vendita di Starbucks sul territorio comunale di Firenze, il quarto se si prende in considerazione l’intera provincia. La prima apertura risale all’aprile 2021, nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Poi la catena ha debuttato in pieno centro, prima a dicembre 2022 dentro la galleria commerciale del sottopassaggio della Stazione Santa Maria Novella, poi lo scorso giugno in via dei Cerretani, al posto di un negozio di gadget e oggetti per la casa.