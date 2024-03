Pranzo di Pasquetta a Firenze: picnic e posti a prova di pioggia

- Pubblicità -

Quest’anno il pesce d’aprile ci gioca un brutto scherzo! L’incertezza delle previsioni meteo ci suggerisce di pensare a un piano A e un piano B per il nostro pranzo di Pasquetta a Firenze: le possibilità di organizzare un bel picnic in parchi, giardini o aree attrezzate sono molte ma è prudente pensare anche ad alcune soluzioni in luoghi al coperto. Ecco alcune proposte per un lunedì dell’Angelo soleggiato o a prova di pioggia.

Le aree picnic di Firenze per un pranzo di Pasquetta all’aperto

Per trovare un tavolo da picnic, non importa uscire dalla città! Tra parchi, giardini e aree verdi, scegliere di fare il proprio pranzo di Pasquetta a Firenze è un’ottima idea. Facciamo una breve rassegna dei tavoli da picnic per quartiere.



Quartiere 1. Vicino Al centro storico, gli unici tavoli da picnic sono quelli di Piazza Tasso: una scelta comoda per pranzare all’aperto e fare altre attività in città, come visitare mostre, fare un giro ai mercatini o dedicarsi a una bella passeggiata. Per rimanere nel Quartiere 1 però, ci sono altre soluzioni. Il Parco della Carraia, ad esempio, è dotato di alcuni tavoli da picnic all’ombra di un grande albero, di un area giochi per bambini, un ampio prato verde e alcuni monumenti storici estremamente affascinanti. Infine, c’è il polmone verde di Firenze: il Parco delle Cascine. Purtroppo è sprovvisto di un’area attrezzata, ma una buona idea potrebbe essere quella di stendere una romantica tovaglia e godersi il picnic a sedere sul prato.

Quartiere 2. Spostandoci invece verso le Cure, l’Area Pettini è un’ottima soluzione per stare nel verde anche con i più piccoli: oltre alla zona giochi, ci sono l’orto sociale, un’oliveta e ovviamente alcuni tavoli per il organizzare il pranzo di Pasquetta in compagnia. Rimanendo nel Quartiere 2 di Firenze, ma spostandosi verso l’Arno, anche i Giardini di Bellariva sono attrezzati con tavoli da picnic, giochi per bambini e numerose panchine: ci si può arrivare con una bellissima passeggiata dal Lungarno del Tempio fino al Giardino Vittime di via Fani, per poi attraversare Lungarno Aldo Moro.



Quartiere 3. A Firenze Sud invece, il Parco dell’Anconella offre dei tavoli pubblici con copertura (tipo gazebo): oltre alla all’area giochi c’è inoltre quella riservata ai cani, un’ottima opportunità per non lasciare a casa in nostri amici a quattro zampe. A Gavinana, non dimentichiamoci il bellissimo giardino con vista a Villa di Rusciano.

Quartiere 4. Nel Quartiere 4, in zona Isolotto, il parco di Villa Vogel è dotato di un’area attrezzata proprio davanti a scivoli e altalene per i più piccoli. Anche il parco di Villa Strozzi offre alcuni tavoli da picnic: per entrare nel parco, si può accedere sia da via Pisana (l’ingresso più vicino ai tavoli e più agevole per scaricare le proprie borse frigo), sia da via Monte Oliveto (l’ingresso consigliato, per una breve passeggiata che attraversa il parco).



Quartiere 5. La zona di Rifredi offre due luoghi strategici dove trascorrere una giornata nel verde e avere qualche tavolo da picnic come appoggio: c’è il parco Baden Powell, accanto a quello di Villa Stibbert, ma anche il Giardino dell’Orticoltura che dista meno di 10 minuti a piedi da lì.

Il pranzo di Pasquetta tra Firenze e dintorni a prova di pioggia

A Firenze. Le previsioni meteo per Pasquetta ci chiedono di pensare a un piano B. Per un pranzo a prova di pioggia, abbiamo raccolto alcune idee tra Firenze e dintorni. Una soluzione è quella dei luoghi al coperto come il Mercato Centrale in San Lorenzo, che offre la possibilità di uscire di casa evitando il rischio del meteo, senza rinunciare a un’esperienza culinaria di qualità. Inoltre questo luogo si trova nel centro storico e permette di abbinare al pranzo la visita a una mostra o un museo. Sempre rimanendo a Firenze, una soluzione comoda e prudente potrebbe essere la Manifattura Tabacchi dove sono molti i locali, i ristoranti e i punti pranzo tra i quali scegliere per il proprio pranzo di Pasquetta.

Se invece ci allontaniamo da Firenze, potremmo optare per una sagra! Ce ne sono alcune organizzate all’interno di strutture al coperto: è il caso della sagra a San Martino sul Fiora (frazione di Manciano, in provincia di Grosseto) che ospita la 54esima edizione della Sagra del’Agnello. L’apertura della fiera è dalle 10, il pranzo inizia alle 12:30 e la cena dalle 19:30, il tutto organizzato all’interno di una struttura coperta e riscaldata. C’è poi la Festa della Farina Dolce a Piteglio (nel pistoiese) con vari stand enogastronomici; la Festa di Primavera al giardino David Sassoli di Pienza (Siena) con un ampio stand al coperto davanti alla stazione dei carabinieri aperto a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19; a Montecatini Terme in piazzale Leopoldo torna infine lo Street Food Festival.